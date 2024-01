Fasching, Konzert oder Sport: Das ist am Wochenende im Landkreis geboten

Eine letzte Gelegenheit, von Monika Kanzler und Klaudia Ettner kreativ gestaltete Möbel zu besichtigen, besteht bei der Finissage der Ausstellung "MobiliART" in der Galerie Weiß an der Werlberger Straße in Aichach. Beginn ist am Samstag, 13. Januar, um 18 Uhr.