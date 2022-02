Fast 20.000 Corona-Infizierte in Aichach-Friedberg seit Beginn der Pandemie

Die Corona-Inzidenz ist in den vergangenen Tagen leicht gesunken, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Die Zahl der Corona-Patienten ist angestiegen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 sind im Landkreis Aichach-Friedberg laut Landratsamt 19.915 Menschen positiv auf Corona getestet worden - die 20.000er-Marke ist in greifbarer Nähe. Im Laufe des Montags sind dabei knapp 800 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Die Corona-Inzidenz im Wittelsbacher Land weist das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag mit 2108,5 aus - ein weiterhin hohes Niveau, auch wenn es zuletzt eine leicht positive Entwicklung gab. Die Situation an den Kliniken an der Paar hat sich dagegen verschlechtert.

Seit Freitag sind fünf weitere Corona-Patienten hinzugekommen, die stationär behandelt werden müssen. Statt zehn Patientinnen und Patienten auf der Normalstation und einem Patienten auf der Intensivstation werden nun wieder 15 Patientinnen und Patienten auf der Normalstation und weiterhin einer auf der Intensivstation behandelt. Verdachtsfälle gab es am Montagmorgen keine. Nach einer Phase der Entlastung verschlechtert sich damit die Corona-Lage an den Kliniken an der Paar wieder.

Weiterhin unverändert bleibt die Zahl der Corona-Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen. Aktuell sind sieben Einrichtungen betroffen. Dazu kommt ein Corona-Ausbruch in einer Asylbewerberunterkunft im Landkreis. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona bleibt ebenfalls stabil bei 130.

Mobile Corona-Impfaktionen in Affing, Schmiechen und Baar

Am Donnerstag, 10. Februar, ist das mobile Impfteam von 13 bis 18 Uhr in Affing an der Mehrzweckhalle der Grundschule (Mühlweg 4) vor Ort. Am Tag darauf, 11. Februar, findet eine mobile Impfaktion in Schmiechen an der Schmiechachhalle statt (Schulstraße 4). In der darauffolgenden Woche, Donnerstag, 17. Februar, soll es außerdem ein Impfangebot im Baarer Feuerwehrhaus (Postweg 3) geben.

Lesen Sie dazu auch

Bei allen drei Impfaktionen können alle Personen ab zwölf Jahren geimpft werden. Dazu steht Impfstoff von Moderna und Biontech bereit. Wer noch keine 16 Jahre alt ist, muss in Begleitung mindestens eines Sorgeberechtigten sein. Es sind sowohl Erst-, Zweit- als auch Auffrischungsimpfungen möglich. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, wird im Vorfeld um Registrierung auf www.impfzentren.bayern gebeten, ohne einen Impftermin zu vereinbaren.

Weitere Familienimpftage in Dasing und Kissing am 13. Februar

Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gibt es dagegen am Sonntag, 13. Februar, ein weiteres Impfangebot in Form eines Familienimpftages. Im Dasinger und Kissinger Impfzentrum werden jeweils von 10 bis 17 Uhr Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen angeboten. Das Angebot richtet sich nicht nur an Kinder. Auch alle anderen Personen ab zwölf Jahren können sich an den Familienimpftagen ohne vorherige Terminvereinbarung gegen Corona impfen lassen.

Das gilt auch für die restlichen Öffnungszeiten im Impfzentrum. Man kann sich dort am Dienstag und Mittwoch, 8. und 9. Februar, jeweils von 10 bis 17 Uhr, am Donnerstag und Freitag, 10. und 11. Februar jeweils von 12 bis 19 Uhr, und am Samstag, 13. Februar, von 10 bis 17 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung gegen Corona impfen lassen. Eine Terminvereinbarung ist aber weiterhin möglich.