Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Fast 8000 Corona-Impfungen in einer Woche im Landkreis Aichach-Friedberg

Plus Mit der Wiedereröffnung des Kissinger Impfzentrums zieht das Impftempo weiter an. Die Corona-Inzidenz steigt auf 473,2. Einen Omikron-Fall gab es bislang nicht.

Von Marina Wagenpfeil

Das Impftempo im Wittelsbacher Land nimmt weiter Fahrt auf. Innerhalb von vier Wochen hat sich die wöchentliche Zahl der Impfungen in den Impfzentren und Arztpraxen im Landkreis Aichach-Friedberg mehr als verdoppelt. Mit der Öffnung des Kissinger Impfzentrums am Mittwoch erhöht sich die Impfkapazität in dieser Woche bereits deutlich. Ab kommender Woche sollen dort sogar 500 Impfungen täglich möglich sein. So teilen sich die Corona-Impfungen der vergangenen Woche auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen