Fast sechs Millionen mehr Geld vom Staat für Kreis und Kommunen

Plus Die Schlüsselzuweisungen des Freistaats fallen für den Landkreis Aichach-Friedberg und die Kommunen in diesem Jahr deutlich höher aus als 2023. Insgesamt fließen fast 52 Millionen Euro.

Das Christkind war schon längst da, und auch die Heiligen Drei Könige, die Gold, Weihrauch und Myrrhe als Geschenke mitbringen, sind längst weitergezogen. Die Bescherung des Freistaats ist heuer verspätet, für den Landrat, die Bürgermeister und Gertrud Hitzler aus Aindling, einzige Rathauschefin im Wittelsbacher Land, aber auch jetzt hochwillkommen. Die Schlüsselzuweisungen fallen im Landkreis Aichach-Friedberg 2024 noch mal höher aus als im Vorjahr. Zwei Städte, fünf Märkte und zwölf von 17 Gemeinden erhalten zusammen 26,7 Millionen Euro (2023: 22,1 Millionen). Der Landkreis selbst kann mit 25,2 Millionen Euro (2023: 24,1 Millionen) rechnen. In Summe sind das mit fast 52 Millionen noch mal 5,7 Millionen Euro mehr als im Rekordjahr 2023.

Während heuer fünf Gemeinden völlig leer ausgehen, liegt der Geldsegen bei sechs Kommunen zum Teil deutlich über einer Million. Das teilen die drei Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko ( CSU), Marina Jakob (Freie Wähler) und Simone Strohmayr (SPD) mit. Schlüsselzuweisungen sind nicht zweckgebunden, sie können frei verwendet werden. Deswegen sind sie für viele Kommunen – neben den eigenen Steuereinnahmen – eine wichtige Einnahmequelle. Die Zuweisungen sollen die unterschiedliche Finanzkraft in den Landesteilen abmildern. Sie sind sozusagen ein bayerninterner Finanzausgleich, um für annähernd gleiche Lebensbedingungen unabhängig vom Wohnort und der Steuerkraft der Region zu sorgen.