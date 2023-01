Aichach-Friedberg

FDP will Fachkräftemangel im Landkreis zum Schwerpunkt machen

Plus Die Liberalen im Kreis Aichach-Friedberg stellen bei ihrem Dreikönigs-Gespräch insbesondere die fehlenden Pflegekräfte in den Mittelpunkt. Wie das zum Teil existenzbedrohende Problem vieler Branchen angegangen werden soll.

Von Christian Lichtenstern

Handwerker, die nicht kommen, weil sie über Monate hinweg ausgebucht sind. Gastronomen, die Öffnungszeiten einschränken, weil sie keine Köche und Bedienungen finden. Vor allem aber Pflegekräfte, die in den Kliniken an der Paar, bei Pflegediensten oder von Altenheimen händeringend gesucht werden. Auf eine arbeitssuchende Pflegekraft würden im Wittelsbacher Land über fünf offene Stellen kommen. Für den FDP-Kreisvorsitzenden Karlheinz Faller ist das ein besonders drastisches Beispiel für den Personalmangel in nahezu allen Bereichen von Dienstleistungen über Industrie bis Landwirtschaft und eines der größten aktuellen Probleme der Gesellschaft. Er und seine Liberalen wollen es zu einem zentralen Thema vor den Landtags- und Bezirkstagswahlen im Herbst machen.

