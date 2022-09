Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Feuerwehrfrau Maria Rappolder ist seit 40 Jahren im Einsatz

Plus Bei einem Ehrungsabend für Feuerwehr-Aktive im nördlichen Landkreis betont der Landrat die Bedeutung der Feuerwehren. Er weiß, wie wichtig sie sind.

Von Erich Echter Artikel anhören Shape

Dass die Arbeit der Feuerwehren im Landkreis besonders geschätzt wird, daran ließ Landrat Klaus Metzger am Dienstag in Aichach keinen Zweifel. Beim traditionellen Ehrungsabend des Landkreises im Kreuzgratgewölbe des ehemaligen Kreisgutes rief er den zwei Frauen und 28 Männern in Feuerwehruniform zu: "Wichtig ist, dass ihr da seid." Eine Feuerwehrlerin hob der Landrat dabei besonders hervor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .