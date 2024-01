Aichach-Friedberg

16:47 Uhr

Franz Beckenbauer war ein "super Fußballer und super Mensch"

Die deutsche Fußball-Legende starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren. Doch die Faszination vieler Fans am Fußballer und Menschen Franz Beckenbauer wird weiterleben.

Plus Der Tod des Fußballidols macht viele Menschen im Wittelsbacher Land traurig. Zwei Aichacher erinnern sich an Begegnungen – wie er Autogramme für die BCA-Jugend schrieb und auf dem Fußballplatz.

Von Christian Lichtenstern

Ein begnadeter Fußballer und ein feiner Mensch – so erinnern sich viele an Franz Beckenbauer. Der Tod des Sportidols von mehreren Generationen bewegt auch Menschen im Wittelsbacher Land. Bernhard "Baggi" Mangold, ein glühender Bayernfan und Aichacher Original, hat die Nachricht überrascht und sehr traurig gemacht: "Er war ein super Mensch und ein super Fußballer. In seiner Art zu spielen, war er der Beste."

Mangold sammelte über ein halbes Jahrhundert lang Autogramme, vor allem von prominenten Sportlern, und hat über 1000 von Box-Legende Muhammad Ali bis zu Rodel-Ass Georg Hackl. Vor allem die Unterschriften von Fußballern haben es ihm angetan und darum durfte die von Franz Beckenbauer natürlich nicht fehlen. Der 77-Jährige besorgte sich mit großer Hartnäckigkeit die Autogramme von allen deutschen Weltmeistern, die im jeweiligen Finale 1954, 1974, 1990 und 2014 gespielt hatten, samt Trainern. Die meisten hat er angeschrieben, den ein oder anderen Spieler hat er auch selbst in Aichach getroffen, wie Helmut Haller, Rekordtorjäger Gerd Müller in der TSV-Turnhalle oder Torwart-Legende Sepp Maier. Die "Katze von Anzing" passte er im Tennisheim des TC Aichach ab. Maier spielte und verlor übrigens damals klar gegen Reiner Laske, Bruder von Klaus Laske.

