Frau landet nach Restaurantbesuch mit schweren Verletzungen in Klinik

In einem Restaurant im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg erlitt ein Gast am Mittwoch schwere Verletzungen. Sie entstanden wohl beim Verzehr eines Getränks.

Zu einem Notarzteinsatz ist es am Mittwochabend in einem Restaurant im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg gekommen. Nach einem Besuch in dem Restaurant erlitt eine 40-Jährige gesundheitliche Beschwerden. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Donnerstag mitteilte, trug die Frau dabei schwere Verletzungen davon.

Restaurantbesucherin wird in Spezialkrankenhaus behandelt

Die 40-Jährige hatte gegen 19.45 Uhr das Lokal besucht. Nach dem Verzehr eines Getränkes klagte sie über gesundheitliche Beschwerden. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spezialkrankenhaus verbracht und befindet sich laut Polizei aktuell nicht in Lebensgefahr. Eine weitere Person, die das Getränk ebenfalls zu sich nahm, erlitt leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Angaben machte das Polizeipräsidium mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.