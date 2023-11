Frauen wollen medizinische Fachangestellte werden, Männer Kfz-Mechatroniker

Fast alle Jugendlichen auf Ausbildungssuche haben in diesem Jahr eine Stelle bekommen. Auch die Arbeitslosenzahlen im Kreis Aichach-Friedberg sinken im Oktober.

Im September sind zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Wittelsbacher Land in ihre Ausbildung gestartet, wenn auch weniger als im Jahr zuvor. Auch die Zahl der Ausbildungsstellen im Landkreis Aichach-Friedberg ist gesunken. Das zeigen die Zahlen der Agentur für Arbeit zum Ausbildungsmarkt 2023. Trotzdem sind die Chancen für angehende Auszubildende weiterhin groß. Denn es gibt nicht nur weiterhin deutlich mehr Ausbildungsstellen als Bewerber, sondern in den kommenden Jahren durch den Renteneintritt der Babyboomer-Generation auch zahlreiche Lücken in den Unternehmen zu füllen.

Zahl der Ausbildungsstellen sinkt im Landkreis Aichach-Friedberg

Laut Mitteilung der Arbeitsagentur ist im gesamten Agenturbezirk Augsburg die Zahl der Ausbildungsstellen gesunken, besonders stark im Wittelsbacher Land. Hier gab es einen Rückgang um 14,7 Prozent auf 584 Stellen. Im Gegensatz zu Stadt und Landkreis Augsburg ist aber auch die Zahl der Bewerber gesunken, um 13,2 Prozent auf 342. Trotzdem bleibt es dabei: Es gibt deutlich mehr Ausbildungsstellen als Bewerber. Im Landkreis Aichach-Friedberg kommen auf 171 Stellen 100 Bewerber. Kein Wunder, dass bis zum 30. September 2023 fast alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Ausbildungsstelle gefunden haben. Lediglich 48 von ihnen suchen im gesamten Agenturbezirk derzeit noch nach einem Platz. Dagegen blieben in der Region Augsburg insgesamt fast 700 Ausbildungsstellen unbesetzt.

"Wir haben weiterhin einen Bewerbermarkt, obwohl die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen weiter abgenommen hat", wird Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg, in einer Mitteilung zitiert. Auch in Zukunft sind die Berufschancen für junge Berufseinsteiger gut. "Weiterhin werden Fachkräfte in vielen Bereichen des Wirtschaftslebens händeringend gesucht, die Verdienstmöglichkeiten sind meist gut, werden besser", so Koller-Knedlik. Unternehmen werde geraten, frühzeitig die dringend benötigten Fachkräfte auszubilden - gerade jetzt, da in den kommenden Jahren die sogenannten Babyboomer-Jahrgänge aus dem Berufsleben ausscheiden.

Dabei sind bei den Bewerberinnen folgende Berufe besonders beliebt: medizinische Fachangestellte, Kauffrau für Büromanagement, zahnmedizinische Fachangestellte, Verkäuferin, Kauffrau im Einzelhandel, Industriekauffrau, Friseurin, tiermedizinische Fachangestellte, Mediengestalter Digital und Print und Automobilkauffrau. Bei den Männern liegen folgende Berufe auf der Wunschliste vorn: Kfz-Mechatroniker Pkw-Technik, Fachinformatiker-Anwendungsentwicklung, Verkäufer, Kaufmann für Büromanagement, Kaufmann im Einzelhandel, Fachlagerist, Fachinformatiker für Systemintegration, Elektroniker für Energie-/Gebäudetechnik, Industriemechaniker und Industriekaufmann.

Arbeitslosenzahl im Wittelsbacher Land sinkt wieder unter 2000

Durch den Ausbildungs- und Unistart im September und Oktober ist die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen im Oktober laut Agentur für Arbeit deutlich zurückgegangen. Auch insgesamt hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Aichach-Friedberg reduziert - typisch für den Herbst. Allerdings ist der Aufschwung etwas verhaltener als in den Jahren zuvor. Die Zahl der Arbeitslosen ist dennoch wieder unter die 2000er-Marke gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,4 Prozent und damit deutlich unter dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 60 Arbeitslose mehr. Laut Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) steht dem Arbeitsmarkt ein schwieriger Winter bevor: "Die Arbeitsagenturen erwarten, dass der Wirtschaftsabschwung die Arbeitslosigkeit weiter steigen lässt."

