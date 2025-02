Friedrich Pürner erklärt Austritt aus der Wagenknecht-Partei

Jetzt ist doch alles ganz schnell gegangen: Am frühen Donnerstagnachmittag hat der Aichacher Europaabgeordnete Friedrich Pürner seinen Austritt aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erklärt. Das gab der frühere Leiter des Aichach-Friedberger Gesundheitsamtes in einer Pressemitteilung bekannt.

In einem Interview mit unserer Redaktion hatte Pürner am Donnerstagmorgen noch erklärt, er erwäge einen Austritt aus der Partei, über deren Liste er den Einzug ins Europaparlament geschafft hatte. Dabei hatte er die Führung des BSV kritisiert. Wenige Stunden später ließ der 57-Jährige Taten folgen. Er erklärte in einem Schreiben an den BSW-Bundesvorstand hat Pürner die Beendigung seiner Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung.

Darin heißt es: „Anlass für die Beendigung meiner Mitgliedschaft im BSW ist die Diskrepanz zwischen dem, was wir am Gründungsparteitag (27. Januar 2024) als Ziele und Visionen anstrebten und dem, was nun die gelebte Realität im Partei-Alltag ist.“ Die Partei habe es nicht geschafft, die Unterschiedlichkeiten der Mitglieder als Gewinn zu begreifen. Pürner begründet seine Entscheidung weiter: „Frischer Wind von bisher nicht parteipolitisch aktiven Menschen wurde ausgebremst, als hinderlich erachtet und Engagement auch bewusst verhindert.“

Friedrich Pürner behält sein Mandat im Europaparlament

In der Pressemitteilung spricht Pürner wie schon gegenüber unserer Redaktion, von einer „Kultur des Misstrauens und der Überwachung“ im Inneren des BSW. Dort habe sich ein autoritäres Verhalten breitgemacht. Viele Entscheidungen oder Parteistrategien seien nicht nachvollziehbar. Er selbst habe sich intern „für eine Rückbesinnung auf unsere Visionen und ein notwendiges Umdenken“ eingesetzt und in der Folge Ausgrenzung und Anfeindungen erlebt.

Der Arzt und Epidemiologe möchte sein politisches Engagement auf Europaebene aber beibehalten. Er betont: „Als Abgeordneter im Europäischen Parlament werde ich mich weiter für die Aufarbeitung der Corona-Zeit, für Meinungsfreiheit, für Frieden und ein menschliches Miteinander einsetzen.“