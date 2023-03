Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Frösteln in öffentlichen Gebäuden im Winter: Was hat's gebracht?

Wie in Unternehmen und Privathaushalten wurde und wird in diesem Winter in vielen öffentlichen Gebäuden versucht, Energie zu sparen. Heizungen werden heruntergedreht, Lichter und elektronische Geräte konsequenter ausgeschaltet, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.

Plus Öffentliche Gebäude in Aichach-Friedberg werden aktuell weniger beheizt. Personal und Besucher müssen sich warm anziehen. Die Einsparungen sind teils enorm.

Von Nicole Simüller

Wer in Aichach vor Gericht steht, muss sich warm anziehen. Das ist durchaus wörtlich gemeint. Denn seit Beginn der Corona-Pandemie wird am Amtsgericht in den Sitzungssälen - egal, wie zapfig es draußen ist - ausgiebig gelüftet. Kühl ist es auch in den Fluren und Treppenhäusern. Sie werden in diesem Winter nicht beheizt. Wie in Unternehmen, Privathaushalten und anderswo wurden Heizungen heruntergedreht, Lichter und elektronische Geräte früher ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Mit Erfolg, wie Zahlen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg zeigen.

