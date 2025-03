Eine Exkursion unter dem Titel „Der Frühling naht – welche Vögel sind schon da“ veranstaltet der Landesbund für Vogelschutz (LBV) Aichach-Friedberg am Sonntag, 16. März. Interessierte treffen sich um 8 Uhr an der Pfarrkirche in Kühbach. Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden und ist auch für Familien geeignet. (AZ)