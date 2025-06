Fünf neue Aktivsenioren beraten Gründer im Landkreis

Mit großem Wissensschatz und viel ehrenamtlichem Engagement tritt die nächste Generation der Aktivsenioren im Landkreis Aichach-Friedberg an. Das teilt das Landratsamt mit. Die ehemaligen Führungskräfte stellen ihre Expertise nun jungen Gründerinnen und Gründern im Landkreis zur Verfügung.

Nachdem sich das bisherige Team der Aktivsenioren laut Mitteilung in den zweiten Ruhestand verabschiedet hat, haben sich fünf neue Aktivsenioren zusammengefunden, um die Gründerszene im Landkreis Aichach-Friedberg beratend zu unterstützen. Zu diesem Anlass luden Landrat Klaus Metzger und die Wirtschaftsförderung des Landkreises jetzt zu einem gegenseitigen Kennenlernen ein.

Aktivsenioren im Landkreis arbeiten eng mit der Wirtschaftsförderung zusammen

Das Ziel der Aktivsenioren ist es, den Bekanntheitsgrad im Wittelsbacher Land zu steigern und auf die Unterstützungsangebote aufmerksam zu machen. Wie Regionalleiter Claus Palm betont, freuen sich die erfahrenen Berater sehr auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team der Wirtschaftsförderung unter Sachgebietsleiterin Daniela Eder. „Das Landratsamt ist unser wichtigstes Standbein in der Region“, so Palm.

Nach Angaben des Landratsamts sind Brigitte Kupka, Richard Baumann, Franz Gutmann, Thilo Jourdan und Thomas Goldstein im Landkreis bestens vernetzt und bringen jahrzehntelange Berufserfahrung, Fachkompetenz und einen scharfen Blick für tragfähige Geschäftsideen mit. Damit würden die Aktivsenioren Gründerinnen und Gründern eine realistische Einschätzung ihres Geschäftsmodells bieten. Auch Menschen vor Fehlentscheidungen zu bewahren, sehen die Aktivsenioren als Teil ihrer Verantwortung. Landrat Metzger unterstreicht: „Ihre langjährige Erfahrung ist ein echter Mehrwert für junge Unternehmen.“

Angebot: Interessierte Gründerinnen und Gründer können sich telefonisch unter 08251/92-259 oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@lra-aic-fdb.de an die Wirtschaftsförderung des Landkreises wenden. (AZ)