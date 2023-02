Für den Arbeitsmarkt gibt es 2023 drei Herausforderungen

Trotz aller Krisen hat sich der Arbeitsmarkt im Wittelsbacher Land im Vorjahr gut entwickelt. Was jetzt wichtig ist, damit es in diesem Jahr positiv weitergeht.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, steigende Energiepreise und die hohe Inflation: All diese Faktoren haben 2022 auf den Arbeitsmarkt in der Region Augsburg eingewirkt. Doch dieser hat sich erfreulich stabil gezeigt. Im Landkreis Aichach-Friedberg betrug die durchschnittliche Arbeitslosenquote 2,5 Prozent. Im Jahr 2021 lag sie leicht darüber bei 2,6 Prozent.

Wie die Bundesagentur für Arbeit in Augsburg jetzt mitteilte, ist die Arbeitslosigkeit in der Region trotz des Zustroms aus der Ukraine gesunken, der Stellenbestand befindet sich auf einem Rekordwert. Im Wittelsbacher Land waren im Jahresdurchschnitt 1982 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 47 oder 2,3 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Zwar gab es bei den Hartz-IV-Empfängern, vor allem durch die Geflüchteten aus der Ukraine, eine Zunahme von 179 Arbeitslosen, dafür wurde bei den restlichen Arbeitslosen ein Minus von 227 Menschen verzeichnet.

Firmen in Aichach-Friedberg bilden Fachkräfte selbst aus

Wie die Arbeitsagentur berichtet, ist die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin hoch. "Insgesamt sind uns in diesem Jahr wieder mehr neue Stellen gemeldet worden als im Vorjahr: 16.900 zu 16.500 im Jahr 2021“, informierte Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur. Da Fachkräfte Mangelware sind, seien viele Firmen dazu übergegangen, ihre Fachkräfte selbst auszubilden. Neben der Ausbildung helfe die Agentur auch, Helfer zu Fachkräften weiterzubilden. Gerade im Bereich Sanitär, Heizung und Klima sei der Bedarf hoch. Darauf habe die Agentur reagiert und zusammen mit Bildungsträgern Weiterbildungsmaßnahmen zur Vermittlung von Grundkompetenzen und anschließender betrieblicher Umschulung ins Leben gerufen.

Koller-Knedlik sieht drei Herausforderungen für den regionalen Arbeitsmarkt in diesem Jahr. Erstens, die Ausbildung in den Unternehmen selbst zu forcieren. Zweitens, die Zuwanderung aus dem Ausland zu verstärken. "Hierbei müssen die Betriebe jedoch bereit sein, Zeit, Geld und Geduld einzubringen", so die Agentur-Chefin. Drittens, die eigenen Beschäftigten weiterzuqualifizieren. Das erfordere die Lernbereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Bereitwilligkeit der Betriebe, in deren Zukunft und damit in die des Unternehmens zu investieren.