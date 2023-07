Aichach-Friedberg

vor 48 Min.

Für die Energiewende: Stromleitung Blumenthal kommt unter die Erde

Plus Das Bayernwerk investiert 3,7 Millionen Euro, verlegt 25 Kilometer Erdkabel und baut dann bis Ende 2024 über26 Kilometer Freileitung im östlichen Teil des Wittelsbacher Landes ab.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Es wird gegraben, gepflügt, gebohrt und gespült - mit allen gängigen Bauverfahren bringt das Bayernwerk die Stromleitung "Blumenthal" unter die Erde. Ziel: Das regionale Netz soll fit gemacht werden für die Energiewende. Nachhaltig erzeugter Strom zum Beispiel von Photovoltaik- und Biogasanlagen wird zu den Verbrauchern transportiert, die künftig mehr Strom brauchen vor allem für den Betrieb von Wärmepumpen oder Wallboxen, um E-Autos zu laden. Dafür wird im östlichen Teil des Wittelsbacher Landes an vielen Stellen gebuddelt. Der Großteil der Arbeiten findet nach der Erntezeit und über Herbst und Winter statt.

Das dreiadrige Kabel mit einem Durchmesser von etwa fünf Zentimeter und einem Leitungsquerschnitt von 240 Quadratmillimeter liegt in der Regel 80 Zentimeter tief und ersetzt die Mittelspannungsleitungen aus den 70er-Jahren zwischen dem Weiler Gansbach (nördlich von Sielenbach) im Ecknachtal sowie Zillenberg und Asbach (Gemeinde Ried) im Süden und zwischen Oberschröttenloh (Sielenbach), Brugger ( Eurasburg) und Unterumbach ( Pfaffenhofen an der Glonn) im Osten sowie Tattenhausen und Rieden ( Dasing) im Westen. Bereits seit Mitte vergangenen Jahres wird an verschiedenen Abschnitten gearbeitet. Insgesamt können nach der kompletten Fertigstellung der Tiefbauarbeiten und der Verlegung von über 25 Kilometer Erdkabel bis Ende 2024 etwa 26 Kilometer Freileitung abgebaut werden. Die Masten weichen erst nach der Umstellung auf die neuen Versorgungsleitungen, dem Ende der Feldarbeiten und am besten, wenn bei Frost keine Flurschäden entstehen. Für das Projekt nimmt das Bayernwerk 3,7 Millionen Euro in die Hand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen