Aichach-Friedberg

18:03 Uhr

Ganztagsanspruch an Grundschulen: Wunsch und Realität klaffen auseinander

Plus Ab 2026 gilt das Recht auf Ganztagsbetreuung für die Grundschüler. Kommunen im Landkreis stehen vor großen Herausforderungen. Dazu kommt der Fachkräftemangel.

Von Gerlinde Drexler

Das Gelände rund um die Grundschule in Adelzhausen ist begrenzt. Wegen Platzmangels überlegt die Gemeinde schon länger, wie sie die Schule erweitern kann. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der ab 2026 für die Grundschüler gilt, macht es für Bürgermeister Lorenz Braun nicht einfacher. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann geht davon aus, dass er womöglich an allen vier Grundschulen in Aichach bauen muss, um den Ganztagsanspruch umsetzen zu können. Er sieht auf die Kommunen eine große Herausforderung zukommen. Simone Strohmayr ( SPD), Mitglied im Landtag und im Ausschuss für Bildung und Kultus, wies im Pressegespräch in Aichach noch auf eine ganz andere Problematik hin: Die Bundesregierung hat zwar den Rechtsanspruch ab 2026 beschlossen, aber noch keine Standards festgelegt. Auch die Kompetenzen sind noch offen.

