Gefährden die hohen Spritpreise den Schülerverkehr in Aichach-Friedberg?

Um in die Schule zu kommen, sind viele Schülerinnen und Schüler vom Bus abhängig. Übernommen werden die Fahrten meist von regionalen Busunternehmen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Durch die hohen Spritpreise seit rund vier Monaten geraten diese zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten. Denn im Schüler- und Linienverkehr werden langfristige Verträge abgeschlossen und die damals vereinbarten Konditionen decken die aktuellen Mehrkosten nur unzureichend ab. Ein wirtschaftlicher Betrieb ist deshalb schwer möglich. Gefährden die hohen Spritpreise dadurch den Schülerverkehr?