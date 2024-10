Gegen den Mangel an Pflegekräften: Landkreis wirbt für Nachwuchs

An Pflegekräften herrscht Mangel. Über 100 Plätze müssten bis 2029 im Wittelsbacher Land im stationären Bereich besetzt werden, sagt Ingrid Hafner-Eichner, Leiterin des Pflegestützpunktes im Landratsamt. Auf einer Informationsveranstaltung wirbt der Landkreis am Freitag, 8. November, für die Ausbildung als Pflegefachhelferin oder -helfer. Die einjährige Ausbildung sei eine gute Möglichkeit, in den Beruf reinzuschnuppern, findet Thomas Götz. Der 43-Jährige ist Pflegedienstleiter im Haus Gabriel in Kissing und arbeitet seit über 20 Jahren im Pflegebereich.

Bei Jugendlichen steht die Ausbildung im Pflegebereich nicht unbedingt hoch im Kurs, ist die Erfahrung, die Pflegedienstleiter Götz immer wieder bei Infoveranstaltungen an Schulen macht. Im Haus Gabriel, das mit 104 Bewohnern voll belegt ist, arbeiten rund 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege, 32 davon als Fachkräfte. Obwohl er damit momentan gut besetzt sei, werde er doch Pflegefachhelfer brauchen, sagt Götz. Das liegt auch daran, dass es einen neuen Fachkräfteschlüssel für die Pflege geben wird. Mit dieser gesetzlichen Vorgabe solle dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden, erklärt Hafner-Eicher.

Pflegefachhelfer sind das Bindeglied zu den Heimbewohnern

Was bedeutet der geänderte Pflegeschlüssel? Früher hätten 50 Prozent der Pflegekräfte Fachkräfte sein müssen, so Hafner-Eicher. Nach dem neuen Schlüssel wird die Anzahl der Mitarbeiter pro Einrichtung sich zwar nicht ändern, aber die Aufgabenverteilung wird eine andere sein. Fachkräfte sollen sich vor allem um die medizinische Versorgung kümmern. Die Konsequenz: „Wir brauchen mehr Pflegefachhelfer.“ Die Fachhelfer unterstützen die Fachkräfte bei der Körperpflege der Bewohnerinnen und Bewohner, lagern sie, helfen bei der Nahrungsaufnahme, beobachten die Vitalzeichen, begleiten die Bewohner zu Untersuchungen und entlasten die Fachkräfte dadurch. Pflegedienstleiter Götz sieht sie als „Bindeglied zwischen Bewohner und Fachkraft“. Er ist überzeugt: „Im zukünftigen Pflegeprozess wird dem Pflegefachhelfer eine wichtige Rolle zugesprochen.“ Die Fachkräfte könnten dadurch entspannter arbeiten und sich mehr auf das konzentrieren, was sie tun, sagt Christina Hüßner von der Gesundheitsregion Plus.

Das Problem: Es gibt bisher zu wenig Pflegefachkräfte. In Augsburg hätten sich schon weitere Pflegefachklassen ergeben, weiß Hüßner. Sie hofft, dass sich in der Berufsfachschule für Altenpflegehilfe in Mering eine zweite Klasse mit etwa 24 Pflegefachhelferinnen ergeben wird. Im Haus Gabriel in Kissing gibt es derzeit etwa 30 Auszubildende im Pflegeberuf. Ein großer Anteil davon sei im Ausland akquiriert worden, erzählt Götz. Und: „Sie müssen eine Mindestqualifikation – auch in Deutsch – vorweisen und bekommen von uns eine Sprachschule finanziert.“ Den Aufwand einer Akquise im Ausland könne nicht jede Einrichtung leisten, ist ihm bewusst.

So werden Pflegefachhelfer bezahlt

Götz sieht in der Ausbildung zur Pflegefachkraft auch eine große Chance für die ungelernten Pflegehelfer: „Sie können sich über die einjährige Ausbildung qualifizieren.“ Das gelte ebenso für Quereinsteiger. In seiner Pflegeeinrichtung machen eine frühere Friseurin und eine ehemalige Mitarbeiterin aus dem Gastronomiebereich die Ausbildung zur Pflegefachhelferin. Wenn man sich für diesen Beruf interessiere, müsse man kommunikativ und empathisch sein, sagt Götz, „man muss auf Menschen eingehen können.“ Das Vorurteil, dass Pflegekräfte schlecht bezahlt seien, entkräftet er: „Während der Ausbildung verdient man etwa 1300 Euro.“ Als ausgelernter Fachhelfer liegt das Bruttogrundgehalt bei rund 3100 Euro. Mit Zuschlägen können es bis zu 3400 Euro pro Monat werden.

Mit den Vorurteilen über Pflegeberufe will auch die Infoveranstaltung „Gönn die Pflege“, die am Freitag, 8. November, in der Konradin-Realschule in Friedberg stattfindet, aufräumen. „Wir wollen zeigen, wie toll der Beruf Pflegefachhelfer in der Praxis wirklich ist“, sagt Hüßner. Verschiedene Einrichtungen wie das Haus an der Paar, die Kliniken an der Paar, die Arbeiterwohlfahrt (Awo) oder die Caritas werden als Kooperationspartner mit Ständen auf der Veranstaltung vertreten sein. Die Agentur für Arbeit wird den Beruf in einem kurzen Vortrag vorstellen. Interessierte haben die Möglichkeit, sich über Voraussetzungen, Ausbildungsinhalte, Förderprogramme oder Weiterqualifizierung zu informieren und erste Kontakte mit den Ausbildungsträgern aufzunehmen. Die Messe beginnt um 16 Uhr und wendet sich sowohl an Schulabgänger sie auch an Quereinsteiger, zugewanderte Menschen oder Eltern nach der Familienzeit.