Gegen den Trend: Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt am Sonntag an

Bundesweit deutet sich bei den Corona-Zahlen eine leichte Entspannung an, im Wittelsbacher Land gilt dies aber nicht. Die Neuansteckungen nehmen zu.

Bundesweit betrachtet gibt es am Sonntag eine vergleichsweise erfreuliche Nachricht in Sachen Corona. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erstmals seit Dezember im Vergleich zum Vortag wieder gesunken. Im Landkreis Aichach-Friedberg geht es allerdings in die andere Richtung: Die Corona-Neuinfektionen nehmen zu und damit steigt auch die Inzidenz, die den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen angibt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Inzidenz für den Landkreis Aichach-Friedberg am Sonntag mit 2267,7 an. In der vergangenen Woche lag die Inzidenz noch teils klar unter der 2200er-Marke, stieg aber zuletzt stetig an. Am Samstag gab das RKI die Inzidenz im Wittelsbacher Land mit 2186,3 an, am Freitag mit 2175,2. Der Wert vom Sonntag liegt deutlich über der bundesweiten (1466,5) und auch über der bayernweiten Inzidenz (1798,3). Hinzu kommt, dass der tatsächliche Wert im Landkreis vermutlich noch höher liegt. Nach wie vor ist die Erfassung der Fallzahlen nicht auf dem aktuellen Stand.

Nur ein Nachbarlandkreis hat höhere Inzidenz als Aichach-Friedberg

Bundesweit nimmt der Landkreis Aichach-Friedberg am Sonntag Platz 17 in der Liste der Inzidenz-Höchstwerte ein. Unfreiwilliger Spitzenreiter ist der Landkreis Eichstätt mit einer Inzidenz von 3773,4. Von den Nachbarlandkreisen weist nur Neuburg-Schrobenhausen einen höheren Wert auf als das Wittelsbacher Land, nämlich 2582,6.

Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche steigt im Wittelsbacher Land weiter an. Laut RKI haben sich in den vergangenen sieben Tagen 3062 Menschen neu mit Corona angesteckt. Am Samstag lag diese Zahl noch bei 2952 Menschen, am Freitag bei 2956 Menschen. Nach Angaben des RKI gab es am Sonntag keine neuen Todesfälle im Landkreis. Die Zahl bleibt bei 138. Am Freitag hatte das Landratsamt gemeldet, dass innerhalb eines Tages sechs Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen, die zuvor positiv getestet wurden, gestorben sind. Fünf der Verstorbenen lebten im Karl-Sommer-Stift in Friedberg, einer im AWO-Heim in Aindling.

Wieder Corona-Protest in Aichach

Am Samstagabend kam es in Aichach wieder zu einem unangemeldeten Corona-Protest. Wie die Aichacher Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, versammelten sich dort knapp 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es gab keine besonderen Vorkommnisse, so die Polizei.

Lesen Sie dazu auch