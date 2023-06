Aichach-Friedberg

Bei der Wahl zum Kreisbrandrat gibt es Gegenwind für Christian Happach

Plus Bei seiner Wiederwahl zum Kreisbrandrat erhält Christian Happach 21 Gegenstimmen. Drei Viertel der Kommandanten aus dem Kreis Aichach-Friedberg bestätigen den 51-Jährigen.

Auch in den nächsten sechs Jahren fungiert Christian Happach als Kreisbrandrat (KBR) im Wittelsbacher Land. Landrat Klaus Metzger hatte ihn im Aichacher Kreisgut für dieses Amt vorgeschlagen. Bei der geheimen Abstimmung erhielt Happach 64 Stimmen der Kommandanten aus dem Wahlkreis, 21 Wahlberechtigte entschieden sich gegen ihn. Der alte und neue KBR schlug Kreisbrandinspektor Klaus Hartwig als seinen ständigen Vertreter vor. Per Handzeichen wurde der Pöttmeser dann gewählt.

Der 51-jährige Happach wurde 2017 bei seiner ersten Kandidatur mit nur zwei Gegenstimmen gewählt. Warum ein Viertel der anwesenden Kommandanten, beziehungsweise deren Stellvertreter, der insgesamt rund 100 Freiwilligen Wehren den Aichacher diesmal nicht wählten, blieb am Abend offen. Eine Aussprache vor dem Urnengang wurde nicht in Anspruch genommen. Abstimmungen bei der Wahl des Kreisbrandrats im Landkreis Aichach-Friedberg sind immer mal für eine Überraschung gut. 2001 setzte sich beispielsweise Herausforderer Gerhard Ortelt aus Hollenbach gegen Amtsinhaber Siegfried Geiger mit 53 zu 47 Stimmen durch. Später zweifelten neun Kommandanten in einem anonymen Brief die Wahl an und forderten eine neue Abstimmung.

