Aichach-Friedberg

vor 22 Min.

Gekippte 2G-Regel: Einzelhandel in Aichach-Friedberg ist erleichtert

Für Bekleidungsgeschäfte wurde die 2G-Regel Ende Dezember aufgehoben. Michelle Schablas (links) und Gisela Bauer (rechts) vom Modehaus Rübsamen in Aichach zeigten, wie sie diese umsetzten.

Plus Kundinnen und Kunden müssen in Bayern beim Shoppen keinen Impfstatus mehr nachweisen. Der Einzelhandel in Aichach-Friedberg ist erleichtert und hofft auf mehr Umsatz.

Aufatmen bei den Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern im Landkreis Aichach-Friedberg: Am Mittwoch kippte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) die 2G-Regel für Geschäfte mit Waren, die nicht der Deckung des täglichen Bedarfs dienen. Seit Anfang Dezember hatten dort nur noch Geimpfte und Genesene einkaufen dürfen. Nun gelten in den Läden wieder einheitliche Regeln. Deren Inhaberinnen und Inhaber sind erleichtert.

