Aichach-Friedberg Geschäfte in Aichach: Boutique mit Secondhand-Mode eröffnet, Pizza-Bar ist zurück

In der Geschäftswelt in Aichach und Umgebung tut sich einiges. Die Pizza-Bar ist zurück, am Unteren Tor gibt es Second-Hand-Mode, in Osterzhausen macht ein Gardinenstadl auf.