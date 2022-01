Gesundheitsamt erklärt Corona-Ausbruch im Krankenhaus Friedberg für beendet

Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zehn Patientinnen und Patienten hatten sich auf einer Station im Krankenhaus Friedberg mit Corona infiziert.

Der Corona-Ausbruch auf einer Station im Krankenhaus Friedberg ist vom Gesundheitsamt offiziell für beendet erklärt worden. Anfang Januar wurde bei zwei Patienten bei Routinetests eine Corona-Infektion nachgewiesen. Am Ende wurden laut Gesundheitsamt insgesamt zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zehn Patientinnen und Patienten der betroffenen Station positiv auf Corona getestet. Es ist nicht der erste Ausbruch im Krankenhaus Friedberg.

Es bleibt unklar, wie das Coronavirus eingetragen wurde

Die betroffenen Patienten wurden ins Krankenhaus nach Aichach verlegt. Einer der Patienten ist später in Aichach gestorben – "mit" und nicht "an" Corona, wie das Landratsamt mitteilte. Für diese Unterscheidung sei die Todesursache, die im Totenschein hinterlegt ist, maßgeblich, erklärt der derzeitige Gesundheitsamtsleiter Markus Pettinger.

Wie das Coronavirus in die Einrichtung getragen wurde, habe nicht herausgefunden werden können, so Pettinger weiter. "Wir müssen damit rechnen, dass die steigenden Zahlen auch die Krankenhäuser treffen – allein aus der Statistik heraus." Eine ähnliche Auffassung vertritt auch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit: "In Zeiten steigender Infektionszahlen und einer zunehmenden Verbreitung der Omikron-Variante muss auch in Einrichtungen des Gesundheitswesens mit dem Auftreten derartiger Infektionen gerechnet werden", heißt es dort auf Nachfrage. Eine Übersicht über Corona-Ausbrüche an bayerischen Krankenhäusern gebe es aber nicht.

Vor einem Jahr grassierte ebenfalls ein Corona-Ausbruch an der Einrichtung in Friedberg – mit weitaus größeren Dimensionen. Damals infizierten sich über Wochen hinweg weit über 100 Personen, davon rund 50 Patientinnen und Patienten. Das Landesamt für Gesundheit wurde eingeschaltet. Zur Zeit des Ausbruchs gab es auch 15 Fälle von Patienten und Patientinnen, die an oder mit Corona starben. Angehörige erstatteten deshalb Anzeige wegen fahrlässiger Tötung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

