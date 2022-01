Gesundheitsamt: "Kontaktnachverfolgung klappt nicht mehr wie gewünscht"

Plus Mit den steigenden Infektionszahlen gerät das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg an seine Grenzen. Leiter Markus Pettinger erklärt, welche Personen noch kontaktiert werden.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist derzeit wenig aussagekräftig - das hat auch das Landratsamt mitgeteilt. Herr Pettinger, wie hoch liegt sie tatsächlich?



Markus Pettinger: Die Inzidenz liefert sicherlich einen gewissen Leitwert. Die Zahlen alleine haben aber meiner Meinung nach wenig Aussagekraft. Viel wichtiger sind unter anderem die Fragen, wie viele tatsächlich krank sind oder sogar im Krankenhaus behandelt werden müssen. Schätzungsweise liegt der Wert im Landkreis im niedrigen dreistelligen Bereich über der derzeit vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebenen Inzidenz.