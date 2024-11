Gewalt gegen Frauen: Die Zahlen steigen im Landkreis

Fälle von Gewalt gegen Frauen nehmen auch im Landkreis Aichach-Friedberg zu. Das war Thema beim jüngsten Treffen des Runden Tischs „Häusliche Gewalt“ gerade mit Blick auf den „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ am Montag, 25. November.

Auf Initiative der Gleichstellungsstelle des Landratsamtes treffen sich laut einer Mitteilung Vertreterinnen und Vertreter von Polizei, Betreuungsstelle, Frauenhaus und Beratungsstellen aus dem Landkreis sowie der angrenzenden Regionen regelmäßig, um sich mit dem Thema Häusliche Gewalt im Wittelsbacher Land auseinanderzusetzen.

Markus Bommler, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Aichach, fasste die Ergebnisse der Statistik für die vergangenen fünf Jahre im Landkreis zusammen. Er bestätigte eine Zunahme von Gewaltdelikten. Besonders alarmierend sind demnach die Zahlen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, die meist im eigenen Zuhause stattfinden.

Dies bestätigte auch Marie-Jeanette Gillmann aus der Beratungsstelle „VIA - Wege aus der Gewalt“in Augsburg. Der Großteil der 116 eingegangenen Fälle von Gewalt im Jahr 2024 kam von Frauen.

Eine erfreuliche Nachricht hatte die Verantwortliche des Frauenhauses Augsburg zu vermelden: Dank staatlicher Fördermittel konnte das Frauenhaus von bisher 21 auf 30 Wohnplätze für schutzbedürftige Frauen mit Kindern erweitert werden. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2025 geplant und nennt sich dann “Frauen- und Kinderschutzhaus“. Der Landkreis Aichach-Friedberg finanziert jährlich fünf der 30 Plätze für Frauen in Not.

Die Gleichstellungsstelle des Landratsamtes nutzt den „Tag gegen Gewalt an Frauen“ regelmäßig, um die Bevölkerung auf das Thema aufmerksam zu machen. Im vergangenen Jahr wurden rote Umschläge mit Zahlen und Fakten zu Gewaltdelikten gegen Frauen am Stadtplatz verteilt, in diesem Jahr zeigte die Volkshochschule in Aichach den Kinofilm „Morgen ist auch noch ein Tag“.- Die Gleichstellungsbeauftrage des Landratsamtes, Beate Oswald-Huber, nutzte die Gelegenheit, um die die Kinogäste über die Problematik zu informieren. (AZ)