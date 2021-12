Aichach-Friedberg

vor 34 Min.

Gibt es in Aichach an Heiligabend wieder keinen Notarzt?

In den Dienstplänen am Notarzt-Standort Aichach klaffen an den Weihnachtstagen sowie über den Jahreswechsel noch viele Lücken.

Plus Fachleute nannten die notfallmedizinische Versorgung in Aichach-Friedberg an Weihnachten vor zwei Jahren "gruselig". Auch heuer ist sie kritisch. Vor allem in Aichach.

Von Nicole Simüller

Vor zwei Jahren war es um die notärztliche Versorgung im Wittelsbacher Land schlecht bestellt: Am Standort in Aichach war an Heiligabend ab dem frühen Morgen kein Notarzt verfügbar, erst ab dem 2. Weihnachtsfeiertag abends war wieder ein Notarzt da. Der Standort in Friedberg war abends bis zum Morgen des 1. Weihnachtsfeiertages nicht besetzt, ebenso am Abend des 2. Weihnachtsfeiertags. Zudem gab es in Schrobenhausen zeitweise keinen Notarzt. Und heuer? Ist die Situation erneut angespannt.

