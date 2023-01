Giftiges PFC in Friedberger Ach: Durz kritisiert Bundesregierung

Plus Der CSU-Bundestagsabgeordnete fordert eine effektive Schadstoffbeseitigung auf dem Fliegerhorst Penzing. Er spricht von einer Umwelttragödie.

Die Belastung der Friedberger Ach mit giftigem PFC ruft jetzt auch den CSU-Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz auf den Plan. Der Neusässer fordert eine Beschleunigung der Untersuchungen sowie effektive Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung auf dem 2019 aufgelassenen Fliegerhorst in Penzing (Landkreis Landsberg). Der Oppositionspolitiker kritisiert die für die Immobilie zuständige Bundesregierung und spricht von einer Umwelttragödie für die Region.