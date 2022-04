Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Grausiger Fund: Jägerin entdeckt in Jagdkanzeln abgetrennte Rehköpfe

Plus Unbekannte drapieren an drei Hochsitzen im nördlichen Teil des Landkreises die Köpfe von Rehböcken. Wer oder was dahintersteckt, ist völlig unklar.

Von Marina Wagenpfeil

Der Verwesungsgeruch in der Jagdkanzel hängt noch in der Luft, dabei wurden die zwei Rehköpfe bereits vor Tagen entsorgt. Sina Göppel ist die Erschütterung immer noch anzumerken, als sie von dem grausigen Fund am Ostermontag erzählt. Gemeinsam mit dem Revierpächter entdeckte die 29-Jährige, die in der Region unter anderem als ehemalige Spargelkönigin bekannt ist, in einer der Kanzeln in dem Jagdrevier im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg auf einem Drehstuhl zwei professionell abgetrennte Häupter von Rehböcken. An drei Kanzeln in einem Radius von 200 Metern im Revier fanden die beiden Jäger letztendlich die Köpfe von insgesamt fünf Tieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

