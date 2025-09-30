Großer Andrang beim Führerschein-Umtauschtag

Der kürzlich veranstaltete Umtauschtag der Führerscheinstelle ist bei Bürgerinnen und Bürgern aus dem Landkreis sehr gut angekommen und war laut Mitteilung ein voller Erfolg. Insgesamt gingen 165 Anträge ein, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Führerscheinstelle im Landratsamt zügig und professionell bearbeitet wurden.

Bereits ab 7.30 Uhr zeichnete sich ein großer Ansturm ab, der auch den gesamten Vormittag anhielt. Dank eines eingespielten Teams konnten lange Wartezeiten vermieden und ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen der Bürger bestätigen die hohe Zufriedenheit mit dieser Serviceaktion. Am Nachmittag nahm der Besucherandrang etwas ab, sodass das Team den Umtauschtag reibungslos abschließen konnte.

Aufgrund des großen Erfolgs und der positiven Resonanz prüft die Führerscheinstelle derzeit die Durchführung eines weiteren Umtauschtages. Nun können zu den regulären Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung Führerscheine getauscht werden. Bis 2033 muss jeder Führerschein, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde, in den neuen EU-Führerschein umgetauscht werden. Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, müssen ihren Führerschein erst bis zum 19. Januar 2033 umtauschen. (AZ)