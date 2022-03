Aichach-Friedberg

vor 49 Min.

Großer Zulauf bei Spendenaktion in Aichach für Menschen in der Ukraine

Plus Vereine und Gruppierungen aus dem Landkreis organisieren eine große Spendenaktion in Aichach für die Menschen in der Ukraine. Die Bereitschaft, zu helfen, ist groß.

Von Lara Voelter

"Papa, hilf uns mal, das ist echt schwer", sagt ein etwa zehnjähriges Mädchen. Mit seiner Schwester schleppt es einen Karton in die Halle des Aichacher San-Depots. Der Vater der Mädchen räumt weitere Kisten aus dem Auto. Aus der Halle schallt Rockmusik, zahlreiche Menschen laufen eilig umher – viele in Pfadfinder-Uniform. Sie tragen gefüllte Schachteln, Sporttaschen und Koffer in verschiedene Ecken der Halle, inspizieren den Inhalt: Windeln, Reis, Kuscheltiere, Decken – diese und weitere Spenden kommen im Minutentakt an. Sabrina Janssen ruft durch die Halle: "Leute, das ist jetzt schon so viel, das ist der Wahnsinn!" Sie ist ist die Leiterin der Wölflinge, den jüngsten Mitgliedern der Aichacher Pfadfinder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

