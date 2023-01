Grünen-Politiker Haubrich und Lindauer auf Platz 7 und 8 für kommende Wahlen

Die Grünen in Schwaben haben ihre Wahllisten für die Bezirks- und Landtagswahl im Oktober aufgestellt – mit guten Plätzen für Bewerber aus dem Stimmkreis Aichach-Friedberg.

Nun stehen auch die Wahllisten der Grünen in Schwaben für die Bezirks- und Landtagswahl am 8. Oktober fest. Bei der Bezirksdelegiertenkonferenz in Augsburg sind Christina Haubrich auf Platz 7 für den Landtag und Stefan Lindauer auf Platz 8 für den Bezirkstag aufgestellt worden. Beide kommen aus dem Stimmkreis Aichach-Friedberg (deckungsgleich mit dem Landkreis). Auf demselben Listenplatz ist die amtierende Landtagsabgeordnete und Kreisvorstandsprecherin der Grünen im Landkreis Aichach-Friedberg Haubrich bereits 2018 in den Landtag eingezogen. "Von daher ist es eine gute Ausgangsposition für die Wiederwahl", so Haubrich.

Christina Haubrich tritt wieder für den Landtag an. Bei der Bezirksdelegiertenkonferenz in Augsburg wurde sie auf Listenplatz 7 gewählt. Foto: Ivo Mayr (Archivbild)

Im Stimmkreis Aichach-Friedberg kann die in Merching lebende Haubrich als Direktkandidatin der Grünen mit der Erststimme gewählt werden. In allen anderen Stimmkreisen in Schwaben besteht die Möglichkeit, ihr Feld auf der Wahlkreisliste mit der Zweitstimme anzukreuzen.

Zwei Grünen-Kandidaten mit gesundheitspolitischem Schwerpunkt

Auch bei der Aufstellung für die Bezirkswahl schickten die Aichach-Friedberger Grünen einen Kreisrat und Kreisvorstandsprecher mit gesundheitspolitischer Kompetenz ins Rennen. Stefan Lindauer (Todtenweis) wurde von den Delegierten der schwäbischen Grünen auf Listenplatz acht gewählt. Lindauer ist Rettungssanitäter und Medizinstudent und will die Gesundheitspolitik auf Bezirksebene mit einer jungen und praxiserfahrenen Perspektive bereichern. (AZ)

Stefan Lindauer tritt auf Listenplatz 8 der Grünen in Schwaben für den Bezirkstag an. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

