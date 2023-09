Haben Postkarten ausgedient? Jein, sagen unsere Leserinnen und Leser

Wenn man eine Postkarte bekommt, ist die Freude groß. Darin sind sich alle einig. Doch selbst schreiben nicht alle noch Postkarten. Vier Protokolle.

Die erste Postkarte in Deutschland wurde vor mehr als 150 Jahren verschickt. Bis heute sind es viele Millionen Postkarten, die die Deutsche Post jedes Jahr befördert. Doch früher waren es noch deutlich mehr. Kein Wunder, besonders digitale Medien machen für viele den Postkartenversand überflüssig. Statt handschriftlicher Worte auf lange ausgesuchten Motivkarten verschickt man ganz einfach selbst gemachte Fotos mit lieben Worten per WhatsApp, Instagram & Co. Wahlweise wird der Urlaub ohnehin in den sozialen Netzwerken minutiös dokumentiert: in Posts, Storys und Videos, die jeder sehen kann. Also gibt es keine Notwendigkeit mehr für Postkarten? Wir haben vier Menschen aus der Region um Aichach gefragt, wie sie es denn damit halten. Eines vorneweg: Nur noch wenige sind noch eifrige Postkartenschreiber...

Der Hobbyfotograf Franz Achter ist mit seiner Heimatstadt Aichach so verwachsen wie kaum ein anderer. Foto: Manfred Zeiselmair

Franz Achter, 69 Jahre, ehemaliger Polizeibeamter aus Aichach

"Meine Frau und ich reisen nur sehr selten, deshalb schreiben wir eher selten Postkarten. Meistens fahren wir auch an den gleichen Ort: die Insel Föhr. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten: einmal Nordsee, immer Nordsee oder einmal Nordsee, nie wieder Nordsee. Für mein Empfinden war das dort oben eine Insel der Glückseligkeit. Deshalb fahren wir seit dem Ende der 80er-Jahre immer wieder dorthin. Inzwischen ist es nicht mehr wirklich wie in den Urlaub fahren, sondern man fährt halt von hier nach dort.

Ganz am Anfang haben wir auch noch Postkarten nach Hause geschrieben: an die Eltern und Schwiegereltern. Die sind mittlerweile verstorben. An Freunde haben wir eigentlich nie Postkarten verschickt - und so hatte sich das im Laufe der Zeit dann erledigt. Das heißt aber nicht, dass wir uns gar nicht rühren. Wir sind inzwischen aber 'modern' geworden. Mittlerweile habe ich ein Tablet und schicke darüber Bilder und Infos an unsere Kinder. Das ersetzt in dem konkreten Fall die Postkarte."

Die Aichacher Künstlerin Verena Dorin ist eine große Verfechterin von Postkarten. Trotz Smartphone & Co. schreibt sie weiterhin welche aus dem Urlaub. Foto: Verena Dorin

Verena Dorin, 43, Künstlerin aus Aichach

"Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, von jeder Reise Postkarten an die gleichen zwei bis drei Personen zu schreiben, etwa meiner Schwester und meiner besten Freundin. Ich weiß, sie freuen sich und wissen es zu schätzen. Die Postkarte sagt: Hey, ich habe hier eine gute Zeit und denke trotzdem an dich zu Hause! Falls die Postkarte ankommt, wenn ich schon wieder zu Hause bin, und sie per WhatsApp Bescheid geben, versetzt es mich noch einmal zurück in den Urlaub und den Moment, in dem ich sie geschrieben habe - vielleicht an den Ort, ein besonderes Café oder ein schöner Strand.



Zeitweise habe ich außerdem Postcrossing gemacht. Dafür registriert man sich auf einer Seite und kann Adressen von anderen Postcrossern abrufen, die sich über Post freuen. Auf diesem Weg habe ich Postkarten an mir völlig unbekannte Menschen in Korea, Australien oder St. Petersburg geschrieben. Ich erinnere mich, dass es viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem westlichen Russland gab. Es war immer ein schöner Moment, wenn die Nachricht über eine angekommene Karte kam.

Natürlich habe ich auch selbst Karten aus aller Welt bekommen, das war immer eine schöne Überraschung im Briefkasten. Postcrossing ist eine günstige Möglichkeit, die Welt ein wenig kleiner und erreichbarer zu machen - selbst wenn man selbst nicht reisen kann."

Daniel Schacherl aus Sulzbach hat noch nie Postkarten aus dem Urlaub verschickt - oder vielmehr nur in sehr wenigen Fällen. Foto: Daniel Schacherl

Daniel Schacherl, 30 Jahre, Fertigungsplaner aus Sulzbach

"Mit Postkarten habe ich sehr wenig am Hut. Wenn, dann bekommt meine Familie mal eine aus dem Urlaub. Aber es ist eigentlich nie so, dass man mit dem Zwang wegfährt, an bestimmte Personen eine Postkarte zu schreiben. Das habe ich auch noch nie so gemacht. Es kann aber schon sein, dass man spontan an einem Ständer mit Postkarten vorbeiläuft und ein besonders schönes Motiv entdeckt. Dann schreibt man in Einzelfällen schon auch mal eine.

Ich kann mich auch nicht erinnern, mal eine Postkarte bekommen zu haben. Wenn überhaupt, dann wahrscheinlich auch von der Familie - oder dass jemand Grüße hat ausrichten lassen. Aber ansonsten sind Postkarten bei mir quasi wirklich recht ausgestorben. Durch WhatsApp hat sich das alles erledigt. Da kann man schnell schöne Fotos verschicken. Das geht schon los, wenn man sicher angekommen ist, dass man eine kurze Info in unsere Familiengruppe schreibt. Und dann schickt man schon auch mal ein oder zwei Fotos, wenn man an einem besonders schönen Ort war. Aber das mache ich auch nicht ständig, sondern sehr gezielt.

Eigentlich ist es aber ein bisschen schade. Handgeschriebene Worte sind eigentlich schon schöner als nur so eine WhatsApp-Nachricht. Aber am Ende ist es für mich im Urlaub auch wichtig, dass nichts aus Zwang geschieht und der Aufwand auch nicht so groß ist."

Bei der Adelzhausenerin Lydia Dill ist die Postkarte fast ein bisschen in Vergessenheit geraten, dabei freut sie sich selbst immer sehr darüber. Foto: Lydia Dill

Lydia Dill, 63, Hotel- und Gastrobranche aus Adelzhausen

"Wann ich die letzte Postkarte bekommen habe? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Auch nicht mehr, von wem sie kam. Nur, dass es irgendwo aus dem Urlaub war, da bin ich mir sicher. Ich freue mich schon sehr über Postkarten, aber das passiert inzwischen sehr selten - das hat fast schon etwas Nostalgisches. Aber ich selbst habe auch schon lange keine Postkarte mehr verschickt. Das ist bei mir fast in Vergessenheit geraten.

Wenn man am Gardasee durch die Gassen läuft und die Postkarten sieht, fragt man sich natürlich schon: Sollst du oder sollst du nicht? Aber ehrlich gesagt, oft ist man einfach zu bequem, obwohl sich viele wahrscheinlich darüber freuen und es als etwas Besonderes empfinden würden. Früher gab es diesen Standardspruch auf der Karte: 'Kein Text, da ich im Urlaub bin'. Die letzte Postkarte habe ich, glaube ich, in den 80er-Jahren von Kalifornien aus verschickt. Ich habe damals meine Tante besucht - das war etwas total Besonderes, wie eine Weltreise. Von überall, wo ich war, habe ich Postkarten nach Hause verschickt.

Heute sende ich meine persönlichen Grüße an gute Freunde in der Regel per WhatsApp: wo ich gerade bin, was ich esse, ein Sonnenuntergangs-Selfie. Das geht schnell und direkt in dem Moment, wo es passiert. Aber ich stelle auch viel in den Status oder auf Instagram, wo mir inzwischen mehr als 19.000 Menschen folgen - die wollen ja auch wissen, was ich aktuell so mache.

Aber eigentlich sollte ich wieder mehr Postkarten schreiben. Das ist einfach nicht so alltäglich und man freut sich mehr darüber wie über ein Selfie. Es zeigt, dass man sich Zeit genommen hat für die Person. Vor ein paar Jahren habe ich noch Weihnachtskarten verschickt, an meine beste Freundin im Allgäu. Sie hat sich riesig darüber gefreut. Ich glaube, das mache ich in diesem Jahr wieder. Es ist einfach eine schöne Idee, die von Herzen kommt."