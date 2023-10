Aichach-Friedberg

Händler verzeichnen nur eine geringe Nachfrage nach E-Autos

Plus Zwar sind die Lieferzeiten für E-Autos derzeit nicht mehr so lang, dennoch ist die Nachfrage verhalten. Die Zulassungszahlen in Aichach-Friedberg bleiben relativ stabil.

Noch machen sie nur einen kleinen Anteil aus: Etwa vier Prozent aller Fahrzeuge im Landkreis Aichach-Friedberg fahren derzeit mit Strom. Bis 2030 könnten es laut einer Analyse der Firma Mobilitätswerk im Auftrag des Landkreises sogar 28 Prozent werden. Nach einem zwischenzeitlichen Boom hat der E-Auto-Hype zuletzt deutschlandweit jedoch nachgelassen. Auch die Autohändler aus der Region berichten von einer verhaltenen Nachfrage, die stark von staatlichen Förderungen abhängt.

Der E-Auto-Kauf hängt stark von Fördermitteln ab

Letztmals hat Johann Stegmair vom gleichnamigen Autohaus in Friedberg etwa eine etwas höhere Nachfrage wahrgenommen, als die KfW-Förderung "Solarstrom für Elektroautos" angekündigt wurde. Zwar wurde hier nicht die Anschaffung eines Autos direkt gefördert, sondern der Kauf einer Ladestation, Photovoltaikanlage und Batteriespeicher für zu Hause, doch ein bereits vorhandenes E-Auto oder eine verbindliche Bestellung waren eine der Förderbedingungen. "Die Nachfrage ist immer dann hoch, wenn es Zuschüsse gibt", sagt Stegmair. Andernfalls bleibe sie verhalten. Wie kurzweilig diese Effekte teilweise sind, zeigt sich ebenfalls an dieser KfW-Förderung: Ab dem 26. September konnten Eigentümer und Eigentümerinnen den Antrag stellen; bereits am selben Abend waren die Bundesmittel in Höhe von 300 Millionen Euro ausgeschöpft.

