"Harter Kern" demonstriert weiter wegen Corona: Was sie antreibt

Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Corona-Protesten in Aichach ist zurückgegangen. Doch trotz Lockerungen finden die Proteste weiterhin statt.

Plus Die Corona-Impfpflicht war für viele Hauptgrund, auf die Straße zu gehen. Die ist jetzt vom Tisch. Dennoch finden weiter Demos in Aichach-Friedberg statt. Warum?

Von Marina Wagenpfeil

Seit Dezember demonstrieren im Landkreis Aichach-Friedberg in einigen Städten und Gemeinden Menschen gegen die Pandemie-Maßnahmen. Der größte Kritikpunkt vieler Demonstrantinnen und Demonstranten: die Corona-Impfpflicht. Jetzt ist die allgemeine Impfpflicht im Bundestag gescheitert. Die Proteste halten dennoch an - auch wenn die Teilnehmerzahl zuletzt gesunken ist. Beim Corona-Protest in Aichach zeigt sich: Viele eint eine grundlegende Skepsis gegenüber den Entscheidungen der Politik, die weit über Corona hinausgeht.

