Grünen-Politiker Lindauer wehrt sich vor Gericht gegen homophobe Beleidigungen

Plus Immer wieder überzog ein Mann den Grünen-Kreissprecher, Stefan Lindauer, aus Todtenweis im Internet mit Hasskommentaren. Nun wehrte sich Lindauer erneut vor Gericht.

Wegen Beleidigung musste sich am Mittwoch ein 68-jähriger Niederbayer vor dem Amtsgericht Passau verantworten. Er hatte Stefan Lindauer aus Todtenweis, Kreissprecher der Grünen im Wittelsbacher Land, im Internet wiederholt mit Hasskommentaren überzogen. Schon einmal war er deswegen verurteilt worden. Nun trafen sich die beiden Männer erneut vor Gericht.