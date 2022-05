Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Hat die Vereinsarbeit im Wittelsbacher Land bald ausgedient?

Plus Immer weniger Menschen engagieren sich in Aichach-Friedberg in Vereinen. Besonders für verantwortliche Positionen fehlen freiwillige Helfer. Woran liegt das?

Von Eva Dangelmaier und Lara Voelter

Ein letzter Funken Hoffnung ist beim Unterbernbacher Krieger- und Soldatenverein noch nicht erloschen. Vielleicht findet sich in den kommenden Wochen noch jemand, der den Vorsitz übernimmt; aktives Werben ist nun angesagt. Scheitert der Versuch, dann ist Schluss: Nach 124 Jahren droht dem Verein die Auflösung. Mit dieser Problematik ist der Krieger- und Soldatenverein jedoch nicht allein. Auch in anderen Vereinen aus Aichach-Friedberg fehlen Freiwillige.

