Heike Themel legt ihr Kreistagsmandat jetzt doch nieder

Plus Seit eineinhalb Jahren hat die Kommunalpolitikerin an keiner Sitzung mehr teilgenommen. Nach Austritten aus der AfD und der Basis verzichtet sie jetzt auf ihr Amt.

Gewählt wurde sie 2020 mit rund 15.000 Stimmen auf der Kreistagsliste der AfD. Nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 trat sie aus der rechtspopulistischen Partei aus und bei der Basis, die als politischer Arm der Querdenker-Bewegung gilt, ein – nahm aber seither an keiner einzigen Sitzung des Gremiums teil. Jetzt legt Heike Themel aus Schmiechen ihr Kreistagsmandat aus gesundheitlichen Gründen nieder, wie sie auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte.