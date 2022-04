Helferkreis und Spendenaktionen: Hilfe für Menschen in und aus der Ukraine

Die Hilfsbereitschaft in Aichach-Friedberg für Menschen in und aus der Ukraine hält an. Wo Ehrenamtliche aktiv werden, wo sie Hilfe finden und wie Sie ebenfalls helfen können.

Der grausame Krieg in der Ukraine hält an. Immer mehr Menschen verlassen die Kriegsgebiete. Hunderte von ihnen sind inzwischen im Landkreis Aichach-Friedberg angekommen, und es dürften noch mehr werden. Hier ist die Hilfsbereitschaft für die Geflüchteten und für die Menschen in der Ukraine weiter groß. In manchen Gemeinden gründen sich Helferkreise, anderswo werden Hilfstransporte organisiert, und nach wie vor gibt es viele Spendenaktionen. Bei ihrem Engagement können die Ehrenamtlichen auch auf die Unterstützung des Landkreises bauen.

Ehrenamtliches Engagement hält etwa Affings Bürgermeister Markus Winklhofer für unverzichtbar bei dieser neuen Herausforderung. Für ihn ist klar, dass die Kommunen in ihren Schulen und Kindergärten ihren Beitrag leisten werden, "um diesen Kindern, die aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen wurden, ein Stück Normalität und auch Integration zu bieten". Das allein aber dürfte nicht reichen. Nach Ansicht Winklhofers sind die staatlichen Rahmenbedingungen zur Aufnahme der Flüchtlinge noch lückenhaft. Die Verantwortlichen im Landratsamt gäben ihr Bestes, um die Aufnahme, Registrierung und Unterbringung der Flüchtlinge zu organisieren. Doch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer seien dabei eine wichtige Stütze.

In Aindling und Todtenweis gründet sich eine Ukrainehilfe

Auch in der Gemeinde Affing setzt der Bürgermeister darauf. Er hörte sich fast schon beruhigt an, als er jüngst in der Bürgerversammlung berichtete, dass der Verein "Asyl- und Flüchtlingsarbeit Affing" - hervorgegangen aus der Flüchtlingskrise 2015/16 - nun wieder zur Verfügung stehe, wenn er gebraucht wird. Auch in anderen Gemeinden formieren sich Helferkreise.

In Aindling und Todtenweis zum Beispiel haben sich Elternbeiratsmitglieder mit Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler sowie dem Todtenweiser Rathauschef Konrad Carl zusammengetan - unterstützt von der Tschernobylhilfe. Die Beteiligten wollen Flüchtlingen aus der Ukraine, aber auch aufnehmenden Familien vor Ort schnell und unbürokratisch Hilfe leisten. Sei es mit der Ersteinrichtung vor der Aufnahme, Dingen des täglichen Bedarfs, Dolmetschern oder Fahrdiensten.

Ukrainehilfe braucht Fahrer, Dolmetscher und Sachspenden

Hierzu werden laut einer Mitteilung Hilfsangebote und Anfragen gesammelt und koordiniert. Die Ukrainehilfe ist erreichbar per E-Mail an ukrainehilfe@sv-aindling.de oder persönlich beziehungsweise telefonisch unter 08237/960728 zu den Sprechstunden in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling, Marktplatz 1, 86447 Aindling. Die Öffnungszeiten sind: Montag, Mittwoch und Freitag von 11 bis 12 Uhr sowie Donnerstag von 17 bis 18 Uhr.

Derzeit braucht die Ukrainehilfe vor allem Helferinnen und Helfer, die gelegentlich dolmetschen oder als Fahrdienst einspringen. Auch alle Arten von Sachspenden werden den Initiatoren zufolge immer wieder benötigt: vor allem Möbel, Bekleidung, Fahrräder und Helme. Wer Geflüchtete unterbringen kann, wird gebeten, sich beim Landratsamt in Aichach zu melden.

Kontaktstellen der Flüchtlings- und Integrationsberatung im Landkreis 1 / 6 Zurück Vorwärts Aichach: Bund der Vertriebenen, Martinstraße 9, Julia Deibel, 08251/8961680, deibel@bdv-bayern.de; Caritas, Bahnhofstraße 28, Elisabeth Müller, 0151/40905126, 08251/9346512, elisabeth.mueller@caritas-aichach-friedberg.de; Gemeinschaftsunterkunft Unterwittelsbach, Herzog-Max-Straße 23, Brigitte Zinsmeister, 08251/8919060, 0171/7847495, b.zinsmeister@caritas-augsburg.de



Friedberg: Caritas, Bahnhofstraße 28, Ramona Gebele, 0151/27054827, r.gebele@caritas-augsburg.de und Kathrin Stachon, 0151/40904974, 0821/21702415, kathrin.stachon@caritas-aichach-friedberg.de.

Inchenhofen: BRK Büro, Marktplatz 1, Isabella Asam, 0173/9014553, asam@kvaichach-friedberg.brk.de

Kissing: Büro der Diakonie, Schulstraße 44, Simon Pflanz, 0163/1381621, pflanz.s@diakonie-augsburg.de und Marliese Mische, 0152/53012441, mische.m@diakonie-augsburg.de

Mering: Papst-Johannes-Haus, Meringerzeller Straße 2, Daniel Steppan 0171/8355568, s.steppan@caritas-augsburg.de; Anker-Dependence, Hörmannsberger Straße 18, Nadja Kiefel, 0162/2436730, kiefel.n@diakonie-augsburg.de

Pöttmes: Rathaus, Marktplatz 18, Isabella Asam, Isabella Asam, 0173/9014553, asam@kvaichach-friedberg.brk.de

Lions Club Schrobenhausen-Aichach bringt Hilfstransport auf den Weg

Doch auch die Menschen in der Ukraine sind nicht vergessen. Der Lions Club Schrobenhausen-Aichach brachte nach eigenen Angaben vor wenigen Tagen eine Hilfslieferung auf den Weg zum Lions Club Kiew, um das Krankenhaus in Ternipol in der Westukraine mit dringend benötigten Medikamenten zu versorgen. Lions-Mitglied Stephan Schultes aus Aichach hatte in den ersten Kriegstagen Kontakt zum Lions-Club Kiew gesucht. Er stieß bei der ehemaligen ukrainischen Club-Präsidentin Natali Koval sofort auf offene Ohren. In einer WhatsApp-Gruppe tauschen sich inzwischen fast 100 Lions-Clubs aus der ganzen Welt über Hilfeleistungen für die Ukraine aus. Mit dem ärztlichen Leiter vor Ort bestellten die Lions um Präsident Manfred Schachenmeyer und Lionsfreund, Dieter Hums, Schutzkittel, Einmalhandschuhe, Verbandsstoffe, Schmerzmittel und Antibiotika.

Der Lions Club Schrobenhausen-Aichach brachte vor wenigen Tagen eine Hilfslieferung mit Medikamenten auf den Weg zum Krankenhaus in Ternipol in der Westukraine. Die Freiwillige Feuerwehr Rieden/Tattenhausen (Dasing) stellte kostenlos einen Lieferwagen zur Verfügung. Das Bild zeigt Lions-Mitglied Stephan Schultes aus Aichach (links) und Michael Tremmel (Feuerwehr Rieden-Tattenhausen) beim Verladen der Hilfsgüter. Foto: Schultes

Die Freiwillige Feuerwehr Rieden/Tattenhausen (Dasing) stellte kostenlos einen Lieferwagen zur Verfügung. Mit einem Fahrer aus der Firma von Lions-Freund Roland Schweiger wurde die erste Lieferung in ein Lagerhaus an der polnisch-ukrainischen Grenze gebracht. Von dort übernahmen die ukrainischen Lions den Transport ans Ziel, wo die Güter sehnlichst erwartet wurden. Für den Kauf der Medikamente stellten die Lions-Mitglieder eigene Gelder zur Verfügung: Der Mitteilung zufolge wurden Waren für rund 10.000 Euro ausgeliefert. Wer den Lions-Club bei weiteren Hilfstransporten und der Hilfe vor Ort unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto spenden: DE57 7205 1210 0018 4301 08, Sparkasse Aichach Schrobenhausen, Verwendungszweck "Ukrainehilfe".

Wo ehrenamtliche Flüchtlingshelfer Unterstützung finden

Auch Landrat Klaus Metzger ist froh über jeden und jede, die nun freiwillig mit anpacken. Er spricht von einem wertvollen Einsatz. Damit die Ehrenamtlichen die Hilfe suchenden Neuankömmlinge gut begleiten können, hat das Landratsamt einen Leitfaden für Ehrenamtliche bei der Unterstützung Geflüchteter aus der Ukraine zusammengestellt. Dabei geht es unter anderem um erste Schritte nach der Ankunft, Tipps zum Umgang mit den Menschen, aber auch um den Versicherungsschutz für die Helferinnen und Helfer. Inzwischen sind in sechs Gemeinden im Landkreis auch Kontaktstellen der Flüchtlings- und Integrationsberatung eingerichtet. Dann haben Ehrenamtliche und Flüchtlinge kurze Wege, wenn sie Unterstützung oder einen Rat brauchen.

Das anhaltende Engagement im Landkreis zeigt, dass es vielen Menschen so geht wie Affings Bürgermeister Winklhofer. "Vieles, was wir im Alltag für Probleme halten, relativiert sich angesichts dieser Tragödie", sagte er in der Bürgerversammlung. Er forderte dazu auf, "unsere Werte und guten Lebensbedingungen" zu schätzen und hin und wieder "unsere Ansprüche und Standards" zu hinterfragen. Dass es dafür einen Zwischenapplaus gab, spricht für sich.