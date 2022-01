Herausragende Bauprojekte: So schön wird in Aichach-Friedberg gebaut

Plus Mit dem Gestaltungswettbewerb "Besser Bauen im Wittelsbacher Land" zeichnet der Landkreis Aichach-Friedberg herausragende Bauprojekte aus. Das sind die Preisträger.

Ein renoviertes Bauernhaus in Derching, ein "Leuchtturm" in Aichach oder das neue Friedberger Bürgerschloss. Das sind nur drei Beispiele von Bauprojekten, die der Landkreis Aichach-Friedberg beim Gestaltungswettbewerb "Besser Bauen im Wittelsbacher Land" auszeichnet.