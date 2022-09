Hermann Stockmann hat Aichach für den König herausgeputzt

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Stockmann wird künstlerischer Leiter für den Schmuck zum Königsbesuch.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Acht eh­renamtliche Autorinnen und Au­to­ren bieten in der neuen Ausgabe in neun Beiträgen viele neue, bisher unbekannte historische Aspekte über das Wittelsbacher Land. In einer Serie stellt sie der Leiter des Redaktionsteams, Wolfgang Brandner, vor. Theresa Hauck widmet sich dem Thema "Hermann Stockmann (1867 - 1938) und der Königsbesuch von Ludwig III. in Aichach und Oberwittelsbach 1914".

Zu Beginn des Jahres 1914 befand sich die gesamte Stadt Aichach in gespannter Erwartung auf den geplanten Königsbesuch Ende Mai. Bereits einen Monat vor dem Besuch König Ludwigs III., seiner Gattin Marie Therese und seinen Töchtern Adelgunde, Gundelinde, Helmtrud und Hildegard in Aichach und Oberwittelsbach waren die Vorbereitungen, in vollem Gange. Ein eigens für diesen Anlass ins Leben gerufene Ausschuss, sollte sich darum kümmern, die Stadt in einem, dem Königshause angemessenen Gewand, auszuschmücken.

Stockmann ist ein bekannter Künstler aus dem Dachauer Land

Die künstlerische Leitung dieses Schmuckes wurde niemand geringerem als dem Maler und Königlichen Professor Hermann Stockmann übertragen. Stockmann selbst, der seinen Lebensmittelpunkt in und um Dachau hatte, war zu diesem Zeitpunkt bereits ein weit über die Grenzen des Dachauer Landes bekannter Künstler. Heute ist allerdings nur noch wenigen Aichacher Bürgern und Eingeweihten bekannt, dass er mit dem Schmuck der Stadt betraut war.

Im Zuge der Bayerischen Landesausstellung 2020 "Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte" wurde der Königsbesuch und die künstlerische Ausgestaltung thematisch erstmals wieder etwas in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Eine tiefergehende Aufarbeitung fehlte allerdings bislang. Theresa Hauck liefert sie nun mit ihrem Text.

Bezug: Der ganze Text zu diesem Thema ist im bebilderten Jahrbuch "Altbayern in Schwaben 2021" nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 Euro erhältlich (ISBN 978-3-9813801-9-4) oder kann auch direkt beim Landratsamt bezogen werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben

