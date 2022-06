Hilfe im Landkreis: Damit die Diagnose Krebs Betroffene nicht umhaut

Plus Die Selbsthilfegruppe Aichach-Friedberg der Krebsgesellschaft will Patienten auf dem schwierigen Weg nach der Krebsdiagnose begleiten. Wie das aussieht.

Zuhören. Begleiten. Helfen. Diese drei Aufgabenbereiche hat sich die Bayerische Krebsgesellschaft auf die Fahne geschrieben. Es sind die Vertreterinnen vor Ort, Elisabeth Eggers, Renate Gänsdorfer und Brigitte Knoll, die im Landkreis Aichach-Friedberg diesen Auftrag mit Empathie, Mitgefühl, Angeboten, Gesprächen und einem Gespür für Erkrankte und deren Angehörige erfüllen.