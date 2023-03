Schonende Waldarbeit mit 50-Tonnen-Maschine – wie soll das gehen?

Der Forstbetrieb Landsberg arbeitet im Hohenzeller Forst mit einem speziellen Holzernter. Er soll junge Bäume schützen – und damit eine schonende Waldbewirtschaftung ermöglichen.

Die Sonnenstrahlen brechen sanft durch die Nadelbäume im Hohenzeller Forst zwischen Adelzhausen und Odelzhausen. Doch die sonst dort herrschende Idylle wird jäh unterbrochen, als ein 50 Tonnen schwerer Koloss auf Ketten den Wald durchquert, mit seinem Greifarm eine 25 Meter hohe Fichte packt wie einen kleinen Ast. Innerhalb weniger Sekunden ist der Baum abgesägt, auf die Rückegasse abgelegt und der Stamm in gleich große Stücke zerteilt. Während Waldarbeiter an einem Arbeitstag rund 15 Bäume fällen können, schafft diese spezielle Holzerntemaschine, von der es in ganz Bayern vielleicht zehn Exemplare gibt, fast zehnmal so viele. Doch das ist nicht der einzige Grund, weshalb der Forstbetrieb Landsberg im Forstrevier Eurasburg Ost auf den Einsatz des Hannibal-Harvesters setzt.

Durch die Baumfällungen sollen junge Bäume eine Chance bekommen

Der Hohenzeller Forst ist Teil der Bayerischen Staatsforsten und ist seit rund 25 Jahren das Revier von Peter Schilder. Er war es auch, der die Bäume ausgesucht hat, die nun von dem Harvester gefällt werden. Dabei sind einerseits der Durchmesser und die Höhe wichtig, aber auch der Standort der Bäume ist entscheidend. Denn das Ziel der Baumfällarbeiten ist zwar die Gewinnung von Holz, um dieses zu verkaufen. Gleichzeitig soll aber auch Platz geschaffen werden, um eine natürliche Verjüngung des Waldes zu ermöglichen.

Für die Arbeit im Wald muss die spezielle Holzernte-Maschine zahlreiche Auflagen erfüllen. So ist etwa das Kettenöl auf Pflanzenbasis, um keine Verunreinigung zu verursachen. Foto: Marina Wagenpfeil

Bislang war dieses Waldstück von Fichten geprägt, dem "Brotbaum" der Holzwirtschaft. "Die Fichte ist immer sehr ertragreich gewesen", erklärt Robert Bocksberger, Forstbetriebsleiter beim Forstbetrieb Landsberg am Lech. Doch sie leiden auch am deutlichsten unter den veränderten Klimabedingungen. Deshalb möchte man wegkommen von einer reinen Fichtenpopulation, hin zu einem Mischwald. Fichten sollen zukünftig nur noch maximal 40 Prozent der Bäume im Bayerischen Staatsforst ausmachen, dazu kommen Tannen, Buchen und andere Laubbäume. "Wir hoffen, dass wir mit dieser Mischung gut aufgestellt sind für die Herausforderungen des Klimawandels, die auf den Wald weiterhin zukommen werden", so Bocksberger.

Der Harvester legt die Fichten gezielt in einem bestimmten Bereich ab, um keine jungen Bäume zu beschädigen. Foto: Marina Wagenpfeil

Und tatsächlich wächst unter den rund 90 Jahre alten Fichten bereits eine neue Generation heran: Junge Fichten, aber vor allem auch Tannen und Buchen sind darunter, die für den Waldumbau gebraucht werden. Sie sollen durch die Baumfällungen im Wachstum unterstützt werden. Dass dafür ein 50 Tonnen schweres Gerät eingesetzt wird, scheint auf den ersten Blick unlogisch. Doch beobachtet man die Arbeit des Hannibal-Harvesters wird der Vorteil schnell offensichtlich.

Mit ihrem langen Greifarm packt die Spezialmaschine den Baum knapp oberhalb des Waldbodens. Doch der Stamm wird auch noch an einer zweiten Stelle etwas weiter oben mit einer übergroßen Zange gesichert, sodass er nicht umfällt, als er zersägt wird. Die Fichte wird stattdessen fast in ihrer ursprünglichen Position aufrecht gehalten.

Mit einem Greifarm packt der Harvester die Fichte und sichert sie damit ab. So kann der Baum nicht einfach umfallen und andere Pflanzen beschädigen. Foto: Marina Wagenpfeil

So kann die Fichte nicht auf einen jungen Baum fallen und dadurch in Mitleidenschaft ziehen. Mit erfahrener Hand dirigiert der Fahrer den Harvester mit dem 25 Meter hohen Baum an eine Schneise. Dort kann er den Baum ablegen, ohne andere Bäume dabei zu beschädigen. Mit einem lauten Rumms fällt der Stamm zu Boden. Anschließend wird der Baum direkt von dem Greifarm entastet und in fünf Meter lange Teilstücke zersägt, die später gerückt und dann abtransportiert werden.

Rückegassen sollen Schäden im restlichen Hohenzeller Forst verhindern

Für die Waldbewirtschaftung wurden zudem bereits früh feste Rückegassen angelegt, in denen der Harvester fährt und die Bäume ablegt. Der restliche Wald wird dabei geschont. Um die Schäden und die Verdichtung an der Rückegasse so gering wie möglich zu halten, werden außerdem die entfernten Äste und das Reisig als eine Art Puffer auf der Rückegasse belassen. Dadurch wird das Gewicht zusätzlich gedämpft.

Auf dieser Rückegasse wurden vor einem Jahr Bäume mit der 50-Tonnen-Maschine gefällt. Einige Spuren sind noch zu sehen, über einiges ist aber auch "Gras gewachsen". Foto: Marina Wagenpfeil

"Natürlich gibt es eine gewisse Bodenverdichtung", erklärt Robert Bocksberger. Zwar verteilen sich die 50 Tonnen des Gefährts durch die Ketten auf eine größere Fläche, es bleibt jedoch ein Druck von rund einem Kilogramm pro Kubikzentimeter Waldboden. "Das hat man aber immer, wenn man das Holz aus dem Wald rausbringen muss." Mit Rückepferden könne man die Arbeit in dieser Größenordnung lange nicht mehr leisten. "Überall hat die Technik die Arbeit verändert, das trifft auch auf die Forstwirtschaft zu - auch wenn das in manchen Augen nicht in die Waldidylle passt", erklärt der Forstbetriebsleiter.