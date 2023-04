Im Ecknachtal sind immer mehr seltene Arten daheim

Die Kartierung belegt, wie das Projekt Ecknachtal Früchte trägt: Das Blaukehlchen und der Kleine Blaupfeil sind dort anzutreffen. Die Arbeit geht weiter.

Das Blaukehlchen ist da und der Drosselrohrsänger. Der Dunkle Wiesenknopf-Bläuling flattert umher, und der Kleine Blaupfeil schwirrt durch die Luft. Über diese Erfolge wurde im Arbeitskreis BayernNetz Natur – Projekt Ecknachtal berichtet. Seit 1999 setzt sich der Arbeitskreis dafür ein, im Ecknachtal die Artenvielfalt zu erhalten und die Talaue von der Quelle westlich von Adelzhausen über Sielenbach bis Aichach ökologisch aufzuwerten.

Das äußerst seltene Blaukehlchen als Bodenbrüter profitiert von den realisierten Biotopverbesserungen der LBV-Kreisgruppe. Foto: Gerhard Mayer

Bei dem Treffen blickte Koordinatorin Hildegard Wessel zurück auf die Maßnahmen, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurden. Die meisten der Pflegemaßnahmen übernimmt mittlerweile der Landschaftspflegeverband (LPV) Aichach-Friedberg. Für diesen berichtete Angela Rieblinger über die Pflegemaßnahmen und Christina Niegl über die ersten Ergebnisse des Erfolgsmonitorings. Für dieses fanden umfangreiche Kartierungsarbeiten statt, die zum größten Teil von ehrenamtlichen Experten, insbesondere von der Kreisgruppe Aichach-Friedberg im Landesbund für Vogelschutz (LBV) übernommen wurden.

Etwa 60 Hektar im Ecknachtal wurden untersucht

Untersucht wurden etwa 150 ausgewählte Flächen – mit 60 Hektar etwa zehn Prozent des Gesamtgebiets. Erfasst wurden Amphibien, Heuschrecken, Vögel, Tagfalter, Libellen und die Flora. Die Libellen haben laut Niegl von den bisherigen Maßnahmen profitiert. 30 Arten kommen hier vor, doppelt so viele wie im Jahr 2000. Darunter sind fünf Arten, die auf der Roten Liste der bedrohten Arten stehen wie der Kleine Blaupfeil. Etwas anders sieht es bei den Amphibien aus. Der Grasfrosch ist nach wie vor die häufigste Art. Die Erdkröte ist allerdings seltener geworden.

Bei den Vögeln wurden gleich fünf Arten neu entdeckt: das Blaukehlchen, der Drosselrohrsänger, die Nachtigall, die Wasserralle und der Wendehals. Von den 35 Tagfalterarten, die im Ecknachtal erfasst wurden, stehen sieben auf der Roten Liste. Stabil sind dabei laut Niegl die Populationen der gefährdeten Mädesüß-Perlmutterfalter und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Um den einzelnen Arten gute Bedingungen zu bieten, schlug Niegl auch gleich Maßnahmen vor wie das Schaffen oder Erhalten von Bracheflächen, Grabenaufweitungen und die Artanreicherung und Extensivierung von Grünflächen.

Weiher bei Stunzberg neu modelliert

Eine ganze Reihe solcher Maßnahmen wurde auch 2022 vom LPV umgesetzt, wie Angela Rieblinger und Hildegard Wessel berichteten. So wurden am Standort Stunzberg noch 2021 die nordwestlich anschließende Nasswiese gemäht, einige unpassende Bäume entnommen und zu dicht stehende Gehölze entfernt. Die Baggerarbeiten, die damals wegen fehlenden Frosts nicht ausgeführt werden konnten, wurden im trockenen Sommer 2022 nachgeholt. Wie geplant, wurden die Weiher vorsichtig entschlammt und neu modelliert. Hildegard Wessel sagte dazu: "Sie haben nun ihre rechteckige Form verloren und sehen aus, als seien sie schon immer so idyllisch dagelegen."

In der Sandgrube Raderstetten waren schon im Sommer 2022 erste Erfolge der Neuansaat und der Mähgutübertragung auf den neu angefüllten Rohboden zu sehen. Wessel sagte dazu: "Es wird spannend sein, zu beobachten, wie sich die Fläche heuer, im zweiten Vegetationsjahr, entwickelt."

Bald Fortschritte am Oberlauf bei Adelzhausen

Die Sandgrube Sielenbach wurde zwischen 2005 und 2007 schon einmal ausgelichtet, Rohboden hergestellt und in der Steilwand Oberboden entnommen. Mittlerweile ist dichtes Gehölz nachgewachsen und der Grubenboden immer mehr von wuchernden Goldruten und Brombeeren bedrängt worden. Inzwischen sind Bäume entnommen, die Gehölze kräftig ausgelichtet, Rohboden geschaffen sowie ein Stück Oberboden in der Steilwand abgetragen worden.

Fortschritte wird es laut Hildegard Wessel bald am Oberlauf der Ecknach geben. Die Gemeinde Adelzhausen hat an einem knapp 200 Meter langen Abschnitt rechts und links der Ecknach Flächen gekauft. Das sei genau der Abschnitt, wo noch die allerletzten Sohlschalen im Bachbett lägen, deren Entfernung bisher nicht möglich gewesen seien. Die Planungen für den Bachlauf und die anliegenden Flächen seien bereits angelaufen. Auch etwas weiter bachabwärts habe Adelzhausen eine Fläche erwerben können. Räumungen gab es 2022 in Adelzhausen und minimal in Irschenhofen.

Im Ecknachtal ist auch die selten gewordene Trollblume zu finden. Foto: Erich Echter (Archivbild)



Was die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie für die Ecknach angeht, sei seit dem Konzeptentwurf von 2019 beim Wasserwirtschaftsamt (WWA) noch nichts geschehen, berichtete Wessel. Im Vergleich zu anderen Gewässern habe die Ecknach geringere Priorität. Vorläufig seien also keine grundsätzlicheren Maßnahmen zu erwarten. Das WWA wolle aber die Gewässerstufen der Ecknach an der Unterführung unter der B300, die 2007 angelegt wurden, voraussichtlich noch in diesem Jahr nochmals optimieren. Die Ecknach fließe dort immer noch zu reißend in einem zu engen, zu schmalen Bett. (AZ, bac)