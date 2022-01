Im Haus Gabriel in Kissing gibt es erneut einen Corona-Ausbruch

Plus Kurz vor Weihnachten wurde der Corona-Ausbruch im Seniorendomizil in Kissing für beendet erklärt. Nun meldet das Landratsamt dort erneut Corona-Fälle.

Nur kurz konnte das Haus Gabriel in Kissing durchatmen. Am 22. Dezember erklärte das Gesundheitsamt den Corona-Ausbruch in der Senioreneinrichtung für beendet. Damals waren insgesamt zwölf Bewohnerinnen und Bewohner und drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv getestet worden. Keinen Monat später meldet das Landratsamt nun erneut zahlreiche Corona-Fälle in der Einrichtung.