Im Herbst sinken die Arbeitslosenzahlen in Aichach-Friedberg

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt diesen September auf 2,7 Prozent. In absoluten Zahlen bleiben aber mehr als 2000 Menschen arbeitslos gemeldet.

Der saisonübliche Herbstaufschwung lässt die Arbeitslosenzahlen im Landkreis Aichach-Friedberg im September sinken. Die Arbeitslosenquote sinkt laut Arbeitsagentur auf 2,7 Prozent statt 2,8 Prozent im August zuvor. Vor allem bei den jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren hat sich die Zahl im Vergleich zum Vormonat verringert. Kein Wunder, viele von ihnen haben nach dem Sommer ihre Ausbildung begonnen oder besuchen nun eine weiterführende Schule. Laut der Gewerkschaft IG Bau sind aber auch weiterhin 255 Ausbildungsplätze im Wittelsbacher Land in allen Branchen unbesetzt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In absoluten Zahlen liegt die Zahl der Arbeitslosen in Aichach-Friedberg im September mit 2095 noch knapp über der 2000er-Marke. Im September 2022 waren es 83 Arbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Bürgergeldempfänger um 7,4 Prozent gesunken. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat zum Stichtag 31. März 2023 zugenommen. Das gilt sowohl für Frauen und Männer als auch für Ausländer. Insgesamt waren es 39.062 und damit 2,2 Prozent mehr als im März 2022. Davon sind 31,5 Prozent teilzeitbeschäftigt. Der Zuwachs spiegelt sich in allen Branchen wider.

Arbeitslosenquote sinkt im gesamten Augsburger Agenturbezirk

Obwohl die Arbeitslosenquote im gesamten Bezirk der Arbeitsagentur Augsburg gesunken ist, bescheinigt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung etwas schwächere Arbeitsmarktaussichten als Ende 2012 bei der letzten Rezession vor Corona (Eurokrise). "Die Arbeitsagenturen erwarten, dass die Beschäftigungszuwächse deutlich geringer werden. Von einem Einknicken gehen sie aber weiterhin nicht aus."

Lesen Sie dazu auch