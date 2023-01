Im Januar steigt die Arbeitslosenquote im Wittelsbacher Land auf 2,8 Prozent

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar um 320 gegenüber dem Dezember gestiegen. Das sind fast 17 Prozent mehr. Trotzdem gibt die Agentur für Arbeit Entwarnung.

Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es wieder mehr Menschen ohne Beschäftigung. Über den Jahreswechsel ist die Zahl der Arbeitslosen um weitere 320 Betroffene gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag im Januar laut Mitteilung der Agentur für Arbeit bei 2,8 Prozent gegenüber 2,4 Prozent im Dezember. Trotzdem sehen die Fachleute keinen Grund zur Besorgnis für das Wittelsbacher Land.

In der Januarstatistik, die die Arbeitsagentur am Dienstag veröffentlicht hat, stehen 2217 Arbeitslose (Vormonat: 1897). Auch im Jahresvergleich bedeutet das einen Anstieg. Denn im Januar 2022 waren es 2068 Arbeitslose. Die Quote lag damals bei 2,6 Prozent.

Wie wirkt sich das Bürgergeld im Landkreis Aichach-Friedberg aus?

Insgesamt bleibt der Arbeitsmarkt im Landkreis Aichach-Friedberg trotz des Anstiegs entspannt. Denn der Agentur zufolge liegt die aktuelle Größenordnung "weiterhin im Korridor der Vollbeschäftigung". Interessant ist ein weiterer Vergleich: Zu Beginn des Corona-Jahres 2021 lag die Arbeitslosenquote bei 3,1 Prozent. Demgegenüber bedeuten die Zahlen vom Januar also eine Verbesserung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr gibt es hingegen bei denjenigen, die das frühere Arbeitslosengeld II in Anspruch nehmen mussten. Dieses war zuletzt landläufig unter dem Begriff "Hartz IV" bekannt und wurde seit dem 1. Januar durch das Bürgergeld ersetzt. Dass sich die Zahl der Menschen, die diese Unterstützung in Anspruch nehmen, seit Januar 2022 um fast 39 Prozent erhöht hat, liegt allerdings nicht an der Einführung des Bürgergeldes. Das betont Daniela Ruhrmann, Pressesprecherin der Arbeitsagentur Augsburg. Der Anstieg um 211 auf nunmehr 768 Betroffene innerhalb eines Jahres sei vielmehr vorwiegend auf die Flüchtlinge aus der Ukraine zurückzuführen. Diese tauchen seit vergangenen Juni 2022 in der Arbeitslosenstatistik auf.

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer hat um 44 Prozent zugenommen

Bei den Langzeitarbeitslosen ist die Zahl der Betroffenen mit 453 im Vergleich zum Vorjahr (471) zurückgegangen. Gegenüber dem Dezember bedeutet es allerdings einen Anstieg. Damals waren 426 Menschen langzeitarbeitslos gemeldet. Bei weiteren besonderen Gruppen verzeichnet die Agentur im Jahresvergleich Zuwächse: um plus 33 Prozent bei Jugendlichen unter 25 Jahren, um plus 2,5 Prozent bei Älteren ab 50 Jahren, um plus 44,2 Prozent bei den Ausländern und um plus 10,6 Prozent bei schwerbehinderten Menschen.

Mit der Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent im Januar steht der Landkreis Aichach-Friedberg im Großraum Augsburg gut da. Ebenso wie der Landkreis Augsburg mit der gleichen Quote. In der Stadt Augsburg hingegen ist die Arbeitslosenquote auf 5,5 Prozent gestiegen.