Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es Tausende scharfe Waffen

Plus In Aichach-Friedberg gibt es mehrere Tausend scharfe Waffen. Sportschützen sehen die Diskussion darüber nach dem mutmaßlichen Dreifachmord von Langweid kritisch.

Muss das Waffenrecht verschärft werden? Darüber wird nach dem mutmaßlichen Dreifachmord in Langweid (Landkreis Augsburg) vom Freitag auf politischer Ebene diskutiert. Der Tatverdächtige besaß als Sportschütze mehrere unterschiedliche Waffen und eine waffenrechtliche Erlaubnis. Im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Zahl der legalen Waffen laut Landratsamt in manchen Bereichen gestiegen. Seit einigen Monaten werden die Besitzerinnen und Besitzer vermehrt kontrolliert.

Mehr als 2200 Waffenbesitzerinnen und -besitzer gibt es dem Landratsamt zufolge im Wittelsbacher Land. Sie besitzen rund 11.700 eintragungspflichtige Waffen. Bei den Anträgen auf Standard-Waffenbesitzkarten und auf einen kleinen Waffenschein verzeichnet das Landratsamt jeweils einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.