Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es viel zu wenige Kurzzeitpflegeplätze

Plus Wo die Probleme bei der Kurzzeitpflege liegen und was Lösungsansätze sein könnten, darüber hat der Seniorenbeirat in einer Gesprächsrunde mit lokalen Akteuren diskutiert.

Die Schere zwischen Angebot und Nachfrage zum Thema Kurzzeitpflege (Kupf) geht im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern und im gesamten Bundesgebiet immer weiter auseinander. Eine Verbesserung ist nicht in Sicht. Um darüber und mögliche Lösungen zu diskutieren, hat der Seniorenbeirat der Stadt Aichach mehrere Vertreter des Bayerischen Landtags, Vertreter der Kommunalpolitik und der Pflegeeinrichtungen eingeladen. Die Diskussion war lang und intensiv, doch kurz- oder mittelfristige Lösungen gab es kaum. Letztlich drehten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den drei Hauptthemen – Finanzierung, politische Verantwortung und Personalmangel – immer wieder im Kreis.

Insgesamt gibt es nur 24 Kurzzeitpflegeplätze in Aichach-Friedberg

Zu der Diskussion eingeladen hatte Harald Räder, Vorstandsmitglied des Seniorenbeirats, der die Runde eröffnete. Er zeichnete ein problematisches Bild von der derzeitigen Situation in Bayern und im Landkreis Aichach-Friedberg. Eine Studie des bayerischen Gesundheitsministeriums ergab, dass es Ende 2018 in Bayern 635 für Kurzzeitpflege fest reservierte Pflegeplätze gab. Der prognostizierte Bedarf wird bis 2019 auf fünfmal so viele Plätze steigen. Für den Landkreis Aichach-Friedberg wird in dieser Studie festgestellt: Das Angebot ist bei Weitem nicht ausreichend.

