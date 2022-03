Aichach-Friedberg

17:00 Uhr

Im Landratsamt Aichach-Friedberg bleibt es bei 3G und Maskenpflicht

Trotz Lockerungen, die am Sonntag in Bayern in Kraft treten, hält das Landratsamt an seinen bisherigen Regelungen fest.

Am Sonntag werden die meisten Corona-Regelungen in Bayern aufgehoben. Ab dem 3. April gibt es keine Maskenpflicht mehr in Innenräumen und auch keine 2G- oder 3G-Regel mehr. Mit einigen Ausnahmen - der sogenannte Basisschutz - fallen trotz hoher Infektionszahlen alle Einschränkungen weg. Das Landrastamt Aichach-Friedberg hält jedoch weiterhin an seinen bisherigen Regelungen fest. Diese Corona-Regeln gelten am Landratsamt Aichach-Friedberg Zunächst bis Ende April gelten für Besucherinnen und Besucher sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin eine Maskenpflicht und 3G, also getestet, geimpft oder genesen. "Der Grund ist, dass ohne diese Schutzmaßnahmen zusätzliche Personalausfälle zu befürchten wären, was den Dienstbetrieb noch einmal deutlich erschweren würde", teilt das Landratsamt mit. Corona-bedingt sei der Personalstamm bereits reduziert - und das in einer Phase, in der die Kapazitäten des Landratsamts mit Corona und den Ukraine-Flüchtlingen neben den eigentlichen Aufgaben stark beansprucht werden. (inaw)

Themen folgen