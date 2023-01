Aichach-Friedberg

03.01.2023

Im Wittelsbacher Land fehlen unzählige Handwerker

Plus Die Bundesregierung will dem Handwerker-Mangel in Deutschland den Kampf ansagen. Im Landkreis Aichach-Friedberg glauben nicht alle an den Erfolg der Aktion.

Von Evelin Grauer

Maurer, Bodenleger, Heizungsbauer, Elektriker, Spengler, aber auch Metzger und Bäcker: Im Wittelsbacher Land werden dringend Handwerker gesucht. Manche Firmen sind sogar bereit, auch längst nach Beginn des Ausbildungsjahres im September noch Lehrlinge einzustellen. Die Bundesregierung hat jetzt eine Offensive gegen den Handwerker-Mangel angekündigt. Bis 2026 sollen insgesamt rund 750 Millionen Euro investiert werden, um mehr Mitarbeiter zu gewinnen. Bei Handwerkern im Landkreis löst dies Zustimmung, aber auch Skepsis aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

